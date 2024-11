🔴Previa para la Decisión de Tasas del Baxico

馃搳 Con茅ctate al seminario de DECISI脫N DE POL脥TICA MONETARIA DE M脡XICO a las 15:45 AM (GMT-3) 聽 El mercado espera que el Banco de M茅xico reduzca la tasa de inter茅s en 25 puntos b谩sicos, llev谩ndola de 10.50% a 10.25% en la pr贸xima reuni贸n de pol铆tica monetaria del 14 de noviembre de 2024. Aunque la tasa se mantiene en un nivel alto, Banxico considera que a煤n tiene espacio para moderar la pol铆tica monetaria dada la fortaleza de la tasa real ex-ante. Este recorte ocurre en un contexto de depreciaci贸n del peso mexicano, que se depreci贸 un 5.9% frente al d贸lar estadounidense en un mes, y que se consolid贸 por encima de los 20 pesos por d贸lar, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de EE. UU., lo que ha generado nuevas presiones inflacionarias para la econom铆a mexicana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil An谩lisis del Entorno Econ贸mico 1. Pol铆tica Monetaria de la Reserva Federal (Fed)

La Fed redujo su tasa en 25 puntos b谩sicos la semana pasada, ubic谩ndola en un rango de 4.50%-4.75%. Aunque la econom铆a de EE. UU. ha mostrado datos de actividad m谩s fuertes de lo esperado en el tercer trimestre, el mensaje de la Fed ha sido de "restricci贸n gradual", con el fin de manejar la inflaci贸n de manera cautelosa. El mercado estima que las medidas fiscales de Trump, como recortes de impuestos y aranceles, podr铆an elevar la inflaci贸n y, eventualmente, frenar futuros recortes de tasas. 聽 2. Inflaci贸n en M茅xico

La inflaci贸n general en M茅xico interrumpi贸 su tendencia a la baja en octubre, al ubicarse en 4.76% anual. Los precios se aceleraron de 6.50% a 7.68%, impulsados principalmente por los productos agropecuarios (especialmente frutas y verduras), que subieron 15.90% debido a choques clim谩ticos que afectaron la oferta. A pesar de este repunte, Banxico no ha observado un traspaso significativo de estas alzas a la inflaci贸n subyacente, la cual contin煤a desaceler谩ndose, ubic谩ndose en 3.80% anual en octubre. Mercanc铆as: La inflaci贸n anual de las mercanc铆as fue de 2.81%, su menor nivel desde mediados de 2016, posiblemente reflejando menores presiones de demanda.

Servicios: Los servicios, aunque todav铆a elevados, moderaron su inflaci贸n anual a 4.98%, cayendo por debajo del 5% por primera vez desde julio de 2022. Este descenso en la inflaci贸n de servicios podr铆a motivar a Banxico a continuar con el ciclo de recortes, ya que demuestra avances en la contenci贸n de precios en este rubro. 3. Tipo de Cambio y Volatilidad

La reciente depreciaci贸n del peso frente al d贸lar refleja la incertidumbre global ante la elecci贸n de Trump y posibles pol铆ticas proteccionistas hacia M茅xico. Aun as铆, Banxico considera que el peso mexicano sigue siendo atractivo gracias a un elevado diferencial de tasas con EE. UU., lo cual ha evitado una ca铆da a煤n m谩s abrupta del peso. En este sentido, se espera que Banxico permita que el tipo de cambio act煤e como un "amortiguador", sin utilizar la pol铆tica monetaria para contrarrestar la depreciaci贸n de corto plazo. Expectativas del Mercado El consenso del mercado anticipa que Banxico recortar谩 la tasa de inter茅s en 25 puntos b谩sicos, respaldado por: Disminuci贸n de la inflaci贸n subyacente: La tendencia a la baja en la inflaci贸n subyacente, en especial en los servicios, se ha mantenido constante, dando confianza a Banxico de que los recortes no generar谩n un rebrote inflacionario.

Restricci贸n monetaria alta: La tasa real ex-ante permanece cercana al 7%, lo que sugiere que la pol铆tica monetaria a煤n es restrictiva.

Resiliencia del peso: A pesar de la volatilidad cambiaria, el diferencial de tasas y los s贸lidos fundamentos de la econom铆a mexicana han mantenido el atractivo del peso. Sin embargo, existen ciertos riesgos inflacionarios asociados a las pol铆ticas potenciales de Trump, especialmente si se materializan aranceles o se implementan otras medidas restrictivas. Posible Reacci贸n del Mercado Escenarios de Decisi贸n y Reacci贸n de los Activos Financieros Recorte de 25 puntos b谩sicos y tono cauteloso: Un recorte con un mensaje de cautela podr铆a llevar a una leve depreciaci贸n del peso, especialmente si el mercado percibe que Banxico reducir谩 el ritmo de recortes en el futuro. La curva de rendimientos podr铆a ajustarse moderadamente a la baja, manteni茅ndose en l铆nea con la disminuci贸n gradual de las tasas en EE. UU. Recorte de 25 puntos b谩sicos y gu铆a de pol铆tica flexible: Si Banxico emite una gu铆a m谩s flexible respecto a futuros recortes, el peso podr铆a experimentar una mayor presi贸n bajista, especialmente si la percepci贸n del mercado es que Banxico est谩 dispuesto a acelerar el ciclo de recortes en caso de que se mantengan las presiones externas. Pausa en la tasa : Banxico podr铆a optar por mantener la tasa en 10.50% si considera que la inflaci贸n a煤n no est谩 lo suficientemente controlada, especialmente en un contexto de volatilidad del peso y riesgos inflacionarios derivados de las pol铆ticas de Trump. Este escenario dar铆a soporte al peso, con una posible apreciaci贸n en el corto plazo ante una pol铆tica m谩s restrictiva de lo anticipado. La curva de rendimientos podr铆a moverse al alza, reflejando una menor probabilidad de futuros recortes y aumentando la confianza en Banxico para enfrentar choques externos. Incremento de 25 puntos b谩sicos : Un aumento en la tasa a 10.75% ser铆a inesperado y podr铆a responder a una postura muy conservadora ante el alza en la inflaci贸n no subyacente y el riesgo de una depreciaci贸n acelerada del peso mexicano. Este movimiento podr铆a provocar una apreciaci贸n inmediata del peso, fortaleciendo la percepci贸n del mercado de que Banxico busca mantener un fuerte control inflacionario. No obstante, un aumento en la tasa podr铆a interpretarse como una se帽al de mayor preocupaci贸n por la volatilidad y las presiones inflacionarias, lo cual podr铆a limitar el cr茅dito y el consumo interno en el corto plazo. 聽 An谩lisis T茅cnico 聽 USDMXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5.聽 聽 El USDMXN ha roto recientemente el soporte en 20.4547 y est谩 mostrando debilidad. El RSI en niveles de sobreventa sugiere una continuaci贸n de presi贸n bajista, mientras el ADX indica una tendencia moderada. Escenario alcista: Si el par logra recuperar el nivel de 20.4547, podr铆a buscar el pr贸ximo objetivo en 20.5450, donde tambi茅n encuentra resistencia en una zona de consolidaci贸n previa. Un quiebre firme por encima de 20.5450 abrir铆a paso hacia 20.6522. Escenario bajista: Si el precio se mantiene por debajo de 20.4547, el pr贸ximo soporte relevante se encuentra en 20.3406. Un descenso adicional llevar铆a al par hacia 20.2676, incrementando la presi贸n bajista en el corto plazo. 聽 EURMXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5.聽 聽 El EURMXN pas贸 por un retroceso que lo ha llevado a probar el soporte clave en 21.5713. Los niveles de Fibonacci muestran resistencia inmediata en 21.66 (23.6%), mientras que el RSI a煤n no indica sobreventa pero est谩 cerca de niveles bajos, y el ADX sugiere una tendencia d茅bil. Escenario alcista: Un rebote desde el soporte en 21.5713 podr铆a llevar al par a retomar el nivel de 21.66 y, si contin煤a el impulso, extenderse hacia la resistencia en 21.7182 (38.2% de Fibonacci). Una ruptura de esta resistencia se帽alar铆a un cambio alcista hacia 21.80. Escenario bajista: Si el par rompe por debajo de 21.5713, el pr贸ximo soporte importante se encuentra en 21.5188. Una ca铆da adicional por debajo de este nivel abrir铆a el camino hacia 21.39, lo que confirmar铆a un impulso bajista m谩s fuerte en el corto plazo.

