Primeros aranceles en Europa en marzo. ¿Cuál será la respuesta de la UE❓

Donald Trump está añadiendo otro ladrillo a las crecientes barreras comerciales. El presidente de Estados Unidos impuso el lunes por la noche aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, poniendo un signo de interrogación sobre la actividad de la industria extractiva en sus socios económicos clave. Los aranceles sobre materiales industriales estratégicos ya estaban en vigor durante el primer mandato de Trump (25% para el acero y 10% para el aluminio), pero los principales socios comerciales de Estados Unidos (incluidos Canadá, México, Brasil, Australia y la UE) disfrutaron en ese momento de concesiones para aliviar el impacto de las restricciones comerciales. Sin embargo, Trump 2.0 pone la cuestión en el filo de la navaja: los aranceles “sin excepciones ni exclusiones” entrarán en vigor el 12 de marzo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente Estados Unidos importa alrededor del 20% del acero que utiliza. La proporción de materiales suministrados por la Unión Europea ha aumentado bajo el mandato del presidente Joe Biden del 11% al 15%, lo que aumenta la exposición de Europa al riesgo de una desaceleración económica ante las restricciones al comercio internacional. En una declaración, Ursula von der Leyen expresó su decepción con las políticas arancelarias de Trump y enfatizó que los aranceles, al igual que los impuestos, perjudicarán tanto a las empresas como a los consumidores. La Comisión Europea anunció una respuesta proporcional de la Unión Europea, pero no especificó detalles. El EURUSD se recupera un 0,25% desde su mínimo tras el anuncio de los aranceles al acero y al aluminio. Un plan de represalia preciso de la UE podría empujar al par de divisas hacia la EMA de 30 períodos (violeta claro). Sin embargo, la volatilidad hoy dependerá principalmente del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Fuente: xStation5

