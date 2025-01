Procter & Gamble sube un 3,5% gracias a unos mejores resultados del segundo trimestre y unas perspectivas prometedoras 💡

Procter & Gamble (PG.US) super贸 las estimaciones de beneficios del segundo trimestre, impulsada por la creciente demanda de art铆culos para el hogar. Las acciones de la empresa, considerada un actor importante en el mercado de bienes de consumo, subieron casi un 3,5% antes de la apertura de la sesi贸n de Wall Street. Principales datos financieros del trimestre: Ingresos org谩nicos +3%, esperado +2,35%

BPA b谩sico $1,88 frente a $1,84 interanual, esperado $1,86

Ventas netas $21.880 millones, +2,1% interanual, esperado $21.550 millones

Impacto de precios en las ventas 0%, esperado 0,82%

Crecimiento del volumen de ventas org谩nicas +2%, esperado +0,91%

Margen bruto 52,4%, esperado 52,5%

Flujo de caja libre (ajustado) $3.900 millones, esperado $4.100 millones Previsiones interanuales: Ingresos org谩nicos en alza +3% a +5%, esperado +2,99%

Crecimiento del BPA b谩sico +5% a +7%

BPA b谩sico de $6,91 a $7,05, esperado $6,91 Resumen: Las acciones de la empresa son Las acciones de la compa帽铆a est谩n ganando terreno, impulsadas principalmente por un mayor crecimiento org谩nico de los ingresos y una perspectiva optimista para el a帽o fiscal. La compa帽铆a devolvi贸 m谩s de $4.9 mil millones a los accionistas a trav茅s de dividendos y recompras de acciones en el segundo trimestre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de la compa帽铆a est谩n nuevamente por encima de su EMA de 200 d铆as luego del anuncio de los resultados del segundo trimestre. Fuente: xStation

