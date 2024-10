Producción industrial de Chile registra mayor crecimiento desde febrero La producción industrial en Chile experimentó un notable crecimiento del 5,2% interanual en agosto de 2024, marcando su mayor alza desde febrero y acelerándose desde el 3,6% registrado el mes anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el sector minero, que creció un 8,9%. Dentro de este sector, destacaron las ganancias en la extracción de metales (+8,2%) y la minería no metálica (+14,3%), mientras que los recursos energéticos sufrieron una caída del 7,7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: INE En el sector manufacturero, la producción aumentó un 3,4%, impulsada por: Productos alimenticios (+9,7%).

Papel y productos de papel (+5,9%).

Productos metálicos manufacturados (excepto maquinaria y equipo) (+5,1%). En cuanto a los servicios públicos, se registró un leve aumento del 0,6%, impulsado por: Un alza del 4,7% en la distribución de gas.

en la distribución de gas. Distribución de agua (+0,8%).

Distribución de electricidad (+0,2%). En términos mensuales desestacionalizados, la producción industrial creció un 1,8% en agosto, lo que refuerza las expectativas de una recuperación sostenida en el sector industrial chileno, tras varios meses de crecimiento moderado. Este dinamismo en la producción industrial, especialmente en los sectores minero y manufacturero, es clave para la estabilidad económica del país, en un contexto de reactivación económica global y fluctuaciones en los mercados de commodities.

