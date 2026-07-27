¿Puede desarrollarse una crisis financiera asiática? Rupias, yen y KOSPI bajo presión

Asia vuelve a mostrar algunas imágenes incómodamente familiares: monedas en mínimos históricos, bancos centrales interviniendo, bolsas suspendiendo temporalmente las ventas y un petróleo caro que multiplica la demanda de dólares. La comparación con 1997 resulta inevitable. Sin embargo, una colección de gráficos alarmantes todavía no constituye una crisis financiera regional. Para llegar hasta allí hace falta que la depreciación de las monedas se transforme en problemas de financiación, insolvencias y fuga generalizada de capitales.

India: presión sobre la rupia, pero con amplias defensas

La rupia india es una de las primeras señales de tensión. Cotiza alrededor de 96,5 por dólar, muy cerca del mínimo histórico de 96,96 alcanzado en mayo. India importa aproximadamente el 85% del petróleo que consume, por lo que cada subida del crudo encarece su factura energética, amplía el déficit exterior y aumenta la demanda interna de dólares.

El país, no obstante, dispone de defensas considerables. Sus reservas superan los 670.000 millones de dólares y el Banco de la Reserva de India ha conseguido atraer cerca de 32.000 millones mediante depósitos en divisas y otros mecanismos introducidos en junio. La deuda exterior alcanzó 762.800 millones al cierre de marzo, equivalente al 20,8% del PIB, una cifra creciente pero todavía manejable. Por tanto, la rupia india presenta debilidad, aunque no una estructura típica de crisis cambiaria: el banco central tiene reservas, capacidad de intervención y acceso a financiación.

Indonesia: el foco de mayor vulnerabilidad

Indonesia representa el punto más delicado. La rupia indonesia ha llegado a superar las 18.000 unidades por dólar y es una de las monedas asiáticas con peor comportamiento durante 2026. A la presión procedente del petróleo y del dólar se añaden dudas fiscales, salidas de capital y, desde esta semana, una cuestión especialmente sensible: la independencia de Bank Indonesia.

La dimisión inesperada de su gobernador, Perry Warjiyo, ha reavivado el temor a una mayor influencia política sobre la política monetaria. El mercado estará muy atento a su sustituto. Un nombramiento claramente político podría provocar nuevas ventas de bonos, acciones y rupias, obligando al banco central a elegir entre subir los tipos, consumir reservas o tolerar una depreciación adicional.

Las reservas indonesias se encuentran alrededor de 145.600 millones de dólares, después de haber tocado en mayo su nivel más bajo en casi dos años. Fitch Ratings calcula que cubrirían aproximadamente 4,9 meses de pagos exteriores. No es una situación de insolvencia, pero deja menos margen que India para soportar simultáneamente petróleo caro, fuga de capitales y pérdida de credibilidad institucional. Si aparece una crisis nacional dentro del conjunto asiático, Indonesia es actualmente el candidato más evidente.

Japón y el yen: un riesgo diferente



Fuente: xStation5

El yen plantea un problema diferente. Cotiza alrededor de 164 por dólar pese a que el Banco de Japón ha elevado los tipos hasta el 1%, su nivel más alto en 31 años. Además, la rentabilidad del bono japonés a diez años ha llegado a aproximarse al 2,9%, máximos de casi tres décadas. El mercado empieza a cuestionar la combinación de deuda pública extraordinariamente elevada, estímulo fiscal y una normalización monetaria demasiado lenta.

Pero Japón no se parece a Indonesia en 1997. Es acreedor neto frente al exterior, mantiene enormes activos internacionales y emite casi toda su deuda en yenes. El riesgo principal no es quedarse sin dólares para pagar obligaciones externas, sino sufrir una pérdida de confianza en la deuda pública o una apreciación violenta del yen que obligue a deshacer operaciones de carry trade. Paradójicamente, una recuperación demasiado rápida del yen podría resultar más desestabilizadora para los mercados globales que su actual debilidad.

Corea del Sur y la caída del KOSPI

El KOSPI completa la fotografía. El índice surcoreano cerró el viernes en 6.690 puntos después de caer un 5,72%, situándose más de un 26% por debajo del máximo histórico de 9.114 alcanzado el 22 de junio. La velocidad del movimiento obligó a activar mecanismos destinados a frenar temporalmente las ventas. Existe, además, una concentración extraordinaria en Samsung Electronics y SK Hynix, acompañada por una proliferación de productos apalancados utilizados por inversores particulares.

Esto se parece más al desinflado de una operación especulativa ligada a la inteligencia artificial que a una crisis bancaria. La economía surcoreana creció un 0,6% trimestral y un 3,7% interanual durante el segundo trimestre, mientras el Banco de Corea ha elevado los tipos al 2,75% para contener la inflación y proteger el won. Corea conserva reservas importantes, superávit exterior y herramientas para proporcionar liquidez. El problema está en las valoraciones, el apalancamiento y las salidas extranjeras, no todavía en la solvencia del sistema.

¿Está Asia cerca de una nueva crisis?

Por tanto, una crisis asiática comparable a la de 1997 no constituye el escenario central. Las monedas flotan, las reservas son muy superiores y los bancos están mejor capitalizados. Sin embargo, sí puede desarrollarse una crisis localizada que después provoque contagio financiero. Para que ese riesgo aumente necesitaríamos ver simultáneamente al petróleo regresar por encima de 100 dólares, nuevas subidas del dólar, pérdida acelerada de reservas, problemas de financiación corporativa y ventas extranjeras persistentes.

India dispone de un colchón amplio. Japón tiene un problema fiscal y monetario, pero no una crisis exterior. Corea está corrigiendo un exceso bursátil. Indonesia es el eslabón que merece vigilancia. Asia todavía no está en 1997, pero algunos mercados han empezado a hacer preguntas que llevaban muchos años guardadas en un cajón.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.