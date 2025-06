PVH Corp se desploma un 18 % tras recorte en previsión de beneficios anuales 📉

Las acciones de PVH Corp. (PVH.US) —la empresa estadounidense propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger— caen más de 18 % en la sesión de hoy, a pesar de haber superado las expectativas de ingresos y beneficios en el primer trimestre. El desplome responde a un fuerte recorte en la previsión de beneficios para todo el ejercicio fiscal 2026, lo que ha decepcionado significativamente al mercado. Resultados del primer trimestre: Beneficio por acción (BPA): $2.30

(vs. $2.23 esperado)

Ingresos: $1.98 mil millones

(+2 % interanual, en línea con expectativas) A pesar de este desempeño positivo, la proyección de ingresos para el resto del año sugiere crecimiento nulo o apenas positivo frente a 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El punto crítico: previsión de beneficios anuales La nueva previsión para el BPA de todo el ejercicio fiscal 2026 se sitúa en $10.75–$11.00, muy por debajo de la guía previa de $12.40–$12.75 y también inferior en cerca de 8 % respecto al consenso del mercado, que era de $12.51. Factores clave detrás del recorte: Incertidumbre macroeconómica global

Debilitamiento en el comportamiento del consumidor

Caída del 13 % en ventas en China

Ventas planas de Calvin Klein

Crecimiento del 3 % en ventas de Tommy Hilfiger

Se realizaron recompras de 4,6 millones de acciones en el Q1 , aunque la empresa no planea más recompras este año

La compañía afirma tener iniciativas estratégicas previstas para la segunda mitad del año Análisis técnico – PVH (intervalo diario) El precio de la acción no logró superar la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), ubicada cerca de los $88, zona donde también se perfila un posible patrón técnico bajista de doble techo. Fuente: xStation5 ___

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "