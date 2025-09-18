¿Qué destacó en la reunión de ayer de la Fed?

La Fed anunció ayer su decisión de recortar los tipos en 25 puntos básicos. Las proyecciones se mantuvieron sin cambios, y el banco central espera que la inflación se mantenga en torno al 3% entre 2025 y 2027. El pronóstico del PIB estadounidense se revisó ligeramente al alza. Powell enfatizó que el mercado laboral se está debilitando y que la Fed no observará pasivamente esta evolución. También señaló que no tiene intención de apresurarse en una flexibilización agresiva de la política monetaria.

Los mercados actualmente estiman recortes adicionales de 50 puntos básicos este año (en las 2 reuniones que quedan) y de 25 puntos en 2026. Los futuros sobre índices estadounidenses cotizan al alza tras reaccionar positivamente a los comentarios de Powell. El par EUR/USD retrocedió desde 1,19, hasta 1,178 tras el discurso del presidente de la Fed, mientras que el Bitcoin superó los 117.000 dólares.

Hoy, el principal evento macroeconómico es la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra a las 13:00. Por su parte, también conoceremos un informe del mercado laboral estadounidense a las 14:30, centrado en las solicitudes de subsidio por desempleo. A esto hay que sumar que tras la sesión bursátil de Wall Street, el gigante logístico FedEx publicará sus resultados. Sus acciones se hunden un 17,68% en lo que va de año.