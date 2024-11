Order Block (OB) ¿Qué es un Order Block en Forex? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los "Order Blocks" son zonas especiales dentro del mercado donde se han ejecutado previamente órdenes de compra o venta significativas de participantes importantes del mercado, como los traders institucionales. Estos cúmulos de órdenes, situados en regiones de precios específicas, tienen una considerable influencia sobre la acción del precio, el sentimiento del mercado y la liquidez.



La estrategia de trading de bloques de órdenes se basa en el concepto de dinero inteligente, enfocándose en identificar zonas específicas donde los traders institucionales previamente ejecutaron sus órdenes. Una vez que hemos identificado con éxito estas zonas, esperamos pacientemente a que el precio vuelva a visitar estos niveles. Utilizando una estrategia adecuada, luego entramos en nuestras operaciones en la dirección anticipada. Los "Order Blocks" funcionan como una metodología especializada para determinar niveles clave de soporte y resistencia, derivados del comportamiento de trading de los traders institucionales. Estos niveles se emplean posteriormente como puntos estratégicos para iniciar o cerrar operaciones. Entendiendo los "Order Blocks" en el Trading En Forex o cualquier otro mercado, los Order Blocks representan niveles de precios cruciales donde se observan movimientos de precios significativos y agresivos. Estos niveles se caracterizan por grandes firmas que colocan sus órdenes de manera estratégica, lo que a menudo resulta en movimientos bruscos del mercado desde esos puntos. Para influir en la dirección del mercado, el "smart money" o los fondos de cobertura ejecutan órdenes valoradas en miles de millones de dólares en niveles de precios específicos. Sin embargo, no todas sus órdenes se ejecutan de inmediato. Como resultado, el "smart money" revisita estos niveles para ejecutar órdenes pendientes, lo que lleva a un mayor movimiento en la dirección deseada.

Definición de Order Blocks Los Order Blocks pueden identificarse en cualquier marco de tiempo, desde periodos pequeños como 5 minutos (m5), 15 minutos (m15) o 30 minutos (m30), hasta marcos de tiempo más amplios como gráficos diarios o semanales. Los Order Blocks se clasifican en dos tipos principales: Bullish Order Blocks (alcistas) Bearish Order Blocks (bajistas) 1. Bullish Order Block (Orden Alcista): Un Bullish Order Block se reconoce como la última vela bajista (hacia abajo) antes de que el precio experimente un movimiento ascendente significativo y agresivo. Representa un nivel clave donde los traders institucionales colocaron órdenes de compra sustanciales, lo que provoca que el mercado suba con fuerza desde ese punto. 2. Bearish Order Block (Orden Bajista): Por otro lado, un Bearish Order Block se caracteriza por ser la última vela alcista (hacia arriba) antes de que el precio experimente un movimiento descendente fuerte y brusco. Este bloque indica un nivel crítico donde los grandes participantes del mercado, como los traders institucionales, colocaron órdenes de venta significativas, lo que provoca una caída considerable en el mercado. Al identificar y analizar estos Bullish y Bearish Order Blocks, los traders pueden obtener información sobre posibles patrones de reversión o continuación y utilizarlos como puntos de entrada o salida para sus operaciones. Factores contextuales clave al operar con Order Blocks: El trading con Order Blocks va más allá de identificar la última vela alcista o bajista. Para operar efectivamente, es esencial considerar varios factores contextuales, como: Caza de Liquidez (Liquidity Hunt) : Los participantes del mercado, especialmente los traders institucionales, pueden colocar estratégicamente sus órdenes para activar "stop losses" o crear desequilibrios de liquidez. Comprender los patrones de liquidez y cómo influyen en la acción del precio es crucial. Sesgo Diario (Daily Bias) : Evaluar el sentimiento general del mercado y el sesgo para el día es importante. Esto incluye considerar eventos noticiosos, datos económicos y desarrollos geopolíticos que pueden impactar al mercado e influir en el comportamiento de los Order Blocks . Tasas de Interés y Fundamentales :Los factores fundamentales, como las tasas de interés, los indicadores económicos y las políticas de los bancos centrales, pueden influir significativamente en las condiciones del mercado. Comprender cómo estos factores interactúan con los Order Blocks puede ofrecer información valiosa para tomar decisiones de trading. Al tener en cuenta estos factores contextuales, los traders pueden mejorar su comprensión de los Order Blocks y tomar decisiones de trading más informadas. Cómo identificar Order Blocks: Buscar reacciones fuertes del precio : Analiza el gráfico para identificar áreas donde el precio ha mostrado reacciones significativas, como reversiones bruscas, consolidaciones prolongadas o rupturas de precio (breakouts). Esto suele indicar la presencia de un Order Block . Marca los niveles potenciales de bloques de órdenes : Una vez que identifiques estas áreas de fuertes reacciones del precio, marcalas como niveles potenciales de bloques de órdenes en tu gráfico. Estos niveles representan zonas clave de precios donde los traders institucionales pueden haber ejecutado grandes órdenes. Evaluar las características de soporte y resistencia : Se trata de observar cómo el precio reacciona ante niveles marcados de bloques de órdenes. Si el precio rebota repetidamente en un nivel, esto indica que el nivel es un soporte o resistencia significativo, dependiendo de si el precio lo aborda desde arriba (resistencia) o desde abajo (soporte). Estar atento a la inversión de roles : Cuando un nivel de bloque de órdenes es traspasado, su función puede invertirse. Un nivel de resistencia roto puede transformarse en un soporte, y viceversa. Los traders suelen esperar a que el precio reteste ese nivel roto antes de entrar en una operación en la dirección de la ruptura. Ambos conceptos son clave en el análisis técnico para identificar zonas de alta probabilidad de rebotes o rupturas en el mercado. Colocación del stop loss : Para gestionar el riesgo, es esencial establecer una orden de stop loss. Se sugiere colocar el stop loss entre 1 y 5 pips por debajo del bloque de órdenes (ICT) para absorber el ruido del mercado y las fluctuaciones normales. Esto protege tu capital en caso de que la operación no se desarrolle como esperabas. Además, recuerda que estos pasos proporcionan un marco general para operar con bloques de órdenes, pero es crucial desarrollar una estrategia que se adapte a tu tolerancia al riesgo, estilo de trading y condiciones del mercado.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "