¿Qué nos espera en 2025?

A falta de unas pocas sesiones para el final de 2024, está claro que el año ha sido tumultuoso para las materias primas, en particular para los metales preciosos. Por el contrario, resultó un período decepcionante para los cereales y el gas natural. Ganadores de 2024: Cacao: el mayor déficit de la historia, sumado a las preocupaciones sobre la temporada 2024/25, impulsó un aumento de más del 360%, incluida la renovación de contratos de futuros. Los precios superaron recientemente los 12.000 dólares por tonelada.

Café: registró ganancias de aproximadamente el 150%, incluidas las renovaciones de contratos de futuros. Aunque los inventarios de café aumentaron este año, siguen siendo extremadamente bajos. Si bien hace solo unos meses se proyectó un exceso de oferta significativo para la temporada 2024/25, el clima adverso en Brasil y Vietnam apunta a un déficit continuo del mercado.

Oro: experimentó un aumento cercano al 30% en el mercado al contado y casi el 20% en los contratos de futuros. El oro alcanzó máximos históricos en medio de incertidumbres geopolíticas y el comienzo de recortes de tasas de interés en los EE. UU. y otros bancos centrales a nivel mundial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perdedores de 2024: Gas natural: si bien los precios actuales son relativamente altos, se mantienen alrededor de un 15 % por debajo de los niveles observados a principios de enero. Incluyendo el período de renovación, las pérdidas ascienden a aproximadamente el 70 %, impulsadas por uno de los períodos de contango más grandes de la historia.

Trigo: a pesar de la disminución de las existencias mundiales de trigo en los últimos años, la demanda mundial solo experimentó un crecimiento moderado en 2024. Además, el exceso de oferta está creciendo en los EE. UU., un mercado clave para la fijación de precios. La abundante disponibilidad de trigo de los principales exportadores, como Rusia y Ucrania, ha intensificado la competencia de precios.

Maíz: a pesar de un déficit mundial, los precios cayeron debido a una temporada de producción estadounidense significativamente mejor de lo esperado. La producción también repuntó en América del Sur y China. Cambios en los contratos de futuros de materias primas en 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Qué nos espera en 2025? El año que viene puede traer varias sorpresas, en gran medida dependientes de las decisiones políticas. El petróleo podría enfrentar caídas significativas dado el limitado margen para el crecimiento económico. Si la OPEP+ restablece parcialmente la producción, probablemente surgiría un exceso de oferta de petróleo. Un petróleo más barato en el rango de 50-60 dólares podría ayudar a que la inflación vuelva a la meta antes y, en última instancia, allanar el camino para la recuperación económica en los años siguientes. Los mercados de materias primas agrícolas se verán muy influenciados por posibles decisiones arancelarias comerciales. Existe la posibilidad de que México y China reduzcan las importaciones de maíz, soja y trigo estadounidenses. Por el contrario, los acuerdos comerciales serían un avance positivo, que estimularía la actividad del mercado. El café y el cacao pueden continuar su trayectoria ascendente, al menos en el corto plazo, debido a las incertidumbres de la producción. Sin embargo, podría haber una toma de ganancias una vez que se disponga de los datos finales de la cosecha. El oro y la plata tienen el potencial de obtener mayores avances, aunque son susceptibles a las decisiones de la Reserva Federal con respecto a la pausa de los recortes de tasas. Las tensiones comerciales globales deberían respaldar los aumentos de precios. Por el contrario, si se logra una solución duradera a la guerra en Ucrania y al conflicto de Medio Oriente, la prima de riesgo del oro, que potencialmente puede llegar al 10-20%, podría desaparecer. En un contexto más amplio, el mercado de materias primas se mantuvo en consolidación en 2024, impulsado por la presión a la baja en el mercado del petróleo. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "