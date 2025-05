¿Qué pasa con el Russell 2000?

El Russell 2000 muestra fortaleza a nivel técnico y fundamental. Con el RSI en divergencia alcista (marcando máximos más altos) y el 68,4% de las empresas superando las expectativas de beneficios, el sentimiento del mercado parece estar a punto de volverse positivo. Los recortes de tipos anticipados de 3,63 crean un entorno ideal para las empresas de pequeña capitalización, que históricamente superan en rendimiento a las empresas en más de 1000 puntos básicos tras los recortes de tipos. Las empresas de pequeña capitalización se benefician de menores costes de financiación dada su mayor dependencia de la deuda. La mejora en la trayectoria de los beneficios (de -1,1% a +5,2% en las últimas semanas) indica un potencial rendimiento superior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "