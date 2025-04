Reacción limitada del dólar tras sorprendente alza en los pedidos de bienes duraderos 📌

Estados Unidos 鈥 Pedidos de bienes duraderos (marzo): Pedidos totales : 9,2鈥% m/m; previsi贸n : 2,1鈥% m/m; anterior : 0,9鈥% m/m

Pedidos subyacentes (core): 0,0鈥% m/m; previsi贸n: 0,3鈥% m/m; anterior: 0,7鈥% m/m Solicitudes de subsidio por desempleo: Actual: 222.000; previsi贸n: 222.000; anterior: 215.000 Los s贸lidos pedidos se debieron principalmente a un encargo 煤nico de aeronaves. Tras la publicaci贸n, el euro registr贸 una leve apreciaci贸n frente al d贸lar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "