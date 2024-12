Real Brasileño Reacciona Fuertemente tras Subida de Tasas del Banco Central de Brasil

El real brasileño (USDBRL) abrió este martes en los 5.87 reales por dólar, reflejando una notable volatilidad tras la decisión del Banco Central de Brasil de incrementar la tasa Selic en 100 puntos básicos (pb), situándola en un 12.25% durante su reunión de diciembre 2024. La apertura también estuvo influenciada por datos económicos positivos de las ventas minoristas divulgados antes del inicio del mercado. Decisión de Tasas: Contexto y Perspectivas El Banco Central de Brasil adoptó un enfoque más agresivo para contener la inflación, destacando que la decisión busca: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cumplir con los objetivos de inflación , en un contexto donde las proyecciones para 2024 y 2025 fueron revisadas al alza, alcanzando ahora un 4.8% y 4.6% , respectivamente.

, en un contexto donde las proyecciones para 2024 y 2025 fueron revisadas al alza, alcanzando ahora un , respectivamente. Promover la estabilidad económica y el empleo , ante indicadores de actividad económica y mercado laboral que muestran fortaleza.

, ante indicadores de actividad económica y mercado laboral que muestran fortaleza. Mitigar los riesgos inflacionarios derivados de factores internos y externos adversos, incluyendo la incertidumbre sobre la economía de EE.UU. y su impacto en las políticas de la Reserva Federal. Fuente: Banco Central de Brasil. Ventas Minoristas Sorprenden Positivamente Los datos de ventas minoristas de octubre reforzaron la confianza en la recuperación económica: Crecimiento mensual : un avance de 0.4% , frente a la expectativa de contracción de -0.3% .

: un avance de , frente a la expectativa de contracción de . Incremento anual: expansión de 6.5%, superando ampliamente el pronóstico del 4%. Fuente: tradingeconomics. Impacto en el Mercado Cambiario El real brasileño mostró un movimiento de fuerte sobreventa al inicio de la jornada. De mantenerse la presión a la baja, se proyecta que el tipo de cambio podría fluctuar entre un mínimo de 5.82 y un máximo de 5.94 durante el día. Este desempeño refleja tanto el impacto de las decisiones de política monetaria como el ánimo generado por los sólidos datos económicos. La combinación de una política monetaria más restrictiva y señales de dinamismo económico apuntan a un panorama mixto para el real brasileño, con potencial volatilidad en el corto plazo mientras los mercados ajustan sus expectativas. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "