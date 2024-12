Real brasileño se deprecia tras las minutas del Banco Central de Brasil: incertidumbre y ajuste monetario impulsan el tipo de cambio

El real brasileño sufrió una notable depreciación en la apertura de la jornada tras la publicación de las actas del Comité de Política Monetaria (Copom). El tipo de cambio llegó a 6.15 USDBRL, registrando una caída intradía del 1% frente al dólar. La reacción del mercado refleja las crecientes preocupaciones en torno a la conducción de la política monetaria en Brasil, marcada por un escenario inflacionario deteriorado y la firme postura del banco central. Decisión del Copom y contexto económico Las actas del Copom revelaron que la decisión de elevar la tasa Selic en 100 puntos básicos, hasta 12,25% anual, responde a una combinación de factores internos y externos que han complejizado el panorama económico. Entre los puntos más destacados, el comité enfatizó: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenario externo desafiante : La incertidumbre en torno a la economía estadounidense y la política monetaria del Federal Reserve genera presión sobre las economías emergentes. La desinflación global sigue siendo lenta, lo que requiere cautela en países como Brasil.

, mencionada en las actas como un factor que podría elevar la tasa de interés neutral en la economía. El deterioro de las expectativas de inflación y la incertidumbre sobre la estabilidad de la deuda pública. El USDBRL está con fuerte impulso alcista tras romper resistencias clave, impulsado por el rebote en 6.00. Un cierre por encima de 6.0942 confirmaría la continuación alcista que podría llegar hacia 6.1630 y 6.2504. En caso de retroceso, el soporte se encuentra en 6.0403 y 6.0017, con riesgo de invalidación de la tendencia si se pierde la línea de tendencia ascendente. Fuente: xStation5.

