Los nuevos datos publicados esta mañana en Europa ponen de relieve la desaceleración económica de la zona común. La actividad empresarial de la zona del euro se contrajo inesperadamente en noviembre. El PMI compuesto de la eurozona cayó de un nivel de 50 en octubre a un nivel del 48,1 este noviembre, volviendo a ubicarse por debajo del nivel que separa el crecimiento de la contracción. El sector servicios, que hasta ahora compensaba la caída en la manufactura, ha sorprendido especialmente a la baja, situándose por debajo de 50 en las dos principales potencias de la zona común, como son Francia y Alemania. Precisamente, el país germano también ha confirmado cifras de crecimiento económico que han vuelto a dejar en evidencia su situación actual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las cifras alimentan las recientes preocupaciones sobre las perspectivas de la economía europea, que ya está amenazada debido al colapso del gobierno de Alemania , las dificultades fiscales de Francia y los aranceles comerciales que podrían surgir una vez que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos el próximo mes de Enero. La reunión del BCE de diciembre podría recortar los tipos La papeleta de Christine Lagarde y el resto de miembros del BCE se antoja clave en las próximas semanas. El próximo 12 de diciembre tendrá lugar su próxima reunión, y en los mercados empiezan a aumentar las probabilidades de que el movimiento finalmente sea de un recorte de tipos de 50 puntos básicos. Desde XTB, ya avisamos en la última reunión de Octubre que se necesitan recortes con carácter de urgencia. En la balanza a favor de los posibles recortes pesarán la debilidad económica, la caída de la productividad, un debilitamiento más pronunciado del mercado laboral que podría desacelerar la inflación de los servicios más de lo esperado y los aranceles estadounidenses a China, que pudieran incentivar al gigante asiático a vender el exceso de bienes a precios reducidos en Europa. Mientras que en lado opuesto encontramos la posible debilidad del euro, el último repunte de la inflación y la evolución al alza de los salarios como puntos fundamentales para defender un recorte de 25 puntos básicos. Desde XTB creemos que aunque sea necesario recortar los tipos con mayor urgencia, el BCE finalmente se decantará por un recorte de 25 puntos básicos, argumentando la necesidad de ir conociendo nuevos datos económicos. Movimientos en el euro El euro ha caído a su nivel más bajo en dos años al subir las posibilidades de un recorte por parte del BCE. La moneda común ha corregido más de un 1% hasta alcanzar niveles de 1,0335 dólares, lo que es su nivel más bajo desde noviembre de 2022. Creemos que el euro debería extender su caída hacia la paridad frente al dólar, algo que sólo ha sucedido dos veces desde su lanzamiento en 1999. El euro es una de las monedas con peor comportamiento ha tenido entre las divisas más fuertes del mundo en los últimos tres meses, ya que la perspectiva de fuertes aranceles bajo la presidencia de Donald Trump podría asestar un golpe a las economías de la región, sobre todo en los países más exportadores como es el caso de Alemania. También tiene mucho que ver la evolución de los bonos. En estos momentos la rentabilidad de la renta fija europea está bajando de manera significativa ante la debilidad de la región, dado que las probabilidades implícitas en el mercado de un recorte de la tasa de medio punto el próximo mes aumentaron a más del 50%, desde aproximadamente el 15% el jueves.



