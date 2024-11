Recuperación del Peso Mexicano Impulsada por Diálogo Diplomático con Trump

El peso mexicano mostró una fluctuación intradía positiva de 0.9% en la sesión de hoy, con un rango de cotización entre 20.19 y 20.43. Este movimiento sigue a una jornada previa marcada por una fuerte depreciación, cuando la divisa alcanzó los 20.82, su nivel más alto del año, como respuesta a las declaraciones sobre un posible arancel del 25% a productos mexicanos en Estados Unidos. Recuperación del Peso Impulsada por Diálogo Diplomático Un factor clave en la recuperación del peso fue la llamada entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. En la conversación, ambos líderes destacaron puntos de acuerdo, incluyendo compromisos para abordar la migración y el tráfico de drogas. Trump comentó en su red Truth Social:

"Tuve una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ha aceptado detener la migración a través de México". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta mejora en el tono diplomático ayudó a que el peso mexicano recortara caídas semanales, generando un alivio temporal en los mercados cambiarios. Panorama Monetario: Banxico Mantiene la Atención en la Inflación En el frente interno, el Banco de México (Banxico) destacó en sus minutas que el escenario inflacionario permite ajustes adicionales en las tasas de interés, aunque sin especificar detalles. Este enfoque mantiene a los mercados atentos a posibles movimientos en la política monetaria en las próximas semanas. Datos Comerciales: Superávit Comercial en Octubre El informe comercial más reciente reveló un superávit de $0.37 mil millones en octubre de 2024, el primero en cinco meses. Este resultado se explica por un incremento del 11.2% en las exportaciones, que alcanzaron un récord de $57.67 mil millones. Los puntos destacados incluyen: Exportaciones no petroleras : aumento del 13.5%, impulsadas por minería (+57%) y manufacturas (+13.2%), con productos no automotrices liderando (+17.6%).

: aumento del 13.5%, impulsadas por minería (+57%) y manufacturas (+13.2%), con productos no automotrices liderando (+17.6%). Exportaciones agrícolas : crecimiento del 3.1%.

: crecimiento del 3.1%. Exportaciones a EE.UU. : aumento del 13.9%, mientras que las destinadas a otros mercados subieron 11.6%.

: aumento del 13.9%, mientras que las destinadas a otros mercados subieron 11.6%. Exportaciones petroleras: disminución del 24.2%. Por el lado de las importaciones, estas también registraron un máximo histórico de $57.30 mil millones, con un alza del 9.7%, liderada por bienes intermedios (+11.6%) y de consumo (+3.1%). Riesgos por Aranceles y Advertencias desde EE.UU. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su preocupación sobre la intención de Trump de imponer aranceles del 25% a México y Canadá. Según Biden, esta medida podría dañar severamente las relaciones con aliados clave y generar efectos adversos tanto para las economías involucradas como para las cadenas de suministro. En conjunto, el peso mexicano sigue reaccionando a un entorno mixto de riesgos y oportunidades, con el comercio y las relaciones bilaterales en el centro de atención de los mercados. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en 20.4078, rebotando desde un soporte clave en 20.3378 tras un movimiento bajista previo. La resistencia inmediata está en 20.4349, mientras que el RSI indica un impulso moderadamente alcista, con el ADX mostrando una tendencia débil. Si el precio rompe y consolida por encima de 20.4349, podría buscar 20.5470 como próximo objetivo, con un punto de entrada en 20.4400. Por otro lado, si pierde el soporte en 20.3378, podría extenderse hacia 20.1964.

