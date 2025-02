Recuperación moderada del Dax 40

Los índices europeos en su mayoría se recuperan tras la ola de ventas de ayer provocada por un repentino deterioro de las relaciones diplomáticas entre Trump y Zelenski. El Dax 40 alemán sube un 0,6%, aunque ha perdido parte de su impulso alcista matutino, el CAC40 francés suma un 0,7%, mientras que el FTSE 100 británico cotiza un 0,25% a la baja. El índice Euro Stoxx 50 suma un 0,67%. Las acciones de defensa con alta exposición a EE. UU., como BAE Systems (BA.UK: -2%), QinetiQ (QQ.UK: -0,45%) y Leonardo (LDO.IT: -0,2%) pueden estar bajo presión hoy, ya que el Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, planea recortar el gasto militar en un 8% en cinco años. Las acciones estadounidenses como Northrop Grumman (NOC.US: -1,8%) y Palantir (PLTR.US: -10%) cayeron con la noticia, borrando las recientes ganancias del sector. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rendimiento intradía de los sectores del Dax 40. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Cotización del Dax 40 Los contratos del índice Dax 40 se han ido recuperando gradualmente desde la apertura, aunque el impulso se disipó una vez que el precio alcanzó las medias móviles exponenciales (EMA, en violeta) en torno a la marca de 22600. El RSI volvió a la posición neutra (en torno a 50), lo que puede indicar un alto a medio plazo antes de que el índice vuelva a su tendencia alcista. No obstante, mientras el Dax 40 cotice por debajo de las EMA, el reciente repunte puede sufrir nuevas correcciones. Fuente: xStation5 Noticias de empresas Airbus (AIR.FR: -1,28%) prevé 820 entregas en 2025, un 7% más, pero se enfrenta a problemas en la cadena de suministro, un débil negocio espacial y posibles aranceles estadounidenses. Los problemas con los proveedores retrasan el carguero A350 hasta 2027. Airbus explora la consolidación del sector espacial europeo y planea recortes de empleo. A pesar de los desafíos, mantiene el liderazgo sobre Boeing en entregas de aviones comerciales. Los resultados de Carrefour (CA.FR: -7,95%) para 2024 no cumplieron con las expectativas, lo que llevó a una débil orientación para 2025. La compañía espera un ligero crecimiento en EBITDA, ingresos operativos y flujo de caja libre para el año, mientras que su ingreso neto ajustado cayó un 11%. Carrefour está llevando a cabo una revisión estratégica, que incluye la adquisición de la propiedad total de Carrefour Brasil. También anunció un plan de ahorro de costos de 1.200 millones de euros y un aumento del 6% en su dividendo. La firma enfrenta desafíos en Francia, donde la sensibilidad al precio entre los consumidores sigue siendo alta, pero espera un crecimiento en América Latina. Infineon (IFX.DE: +2,8%) obtuvo 920 millones de euros en ayudas estatales alemanas para una planta de semiconductores de 3.500 millones de euros en Dresde, aprobada por la UE. La planta producirá chips industriales, automotrices y de consumo. Infineon se comprometió a apoyar el desarrollo de semiconductores, la I+D, la preparación para crisis y el acceso de las pymes en la UE. La ayuda tiene como objetivo reforzar la seguridad del suministro de chips en Europa. El EBIT del cuarto trimestre de Knorr-Bremse (KBX.DE: +5,2%) de 216,5 millones de euros superó las estimaciones, a pesar de una disminución interanual del 13%. Los ingresos cayeron un 4%, mientras que los pedidos aumentaron un 1,4%. La empresa prevé un margen EBIT operativo del 12,5%-13,5% y unos ingresos en 2025 de entre 8.100 y 8.400 millones de euros. La compañía planea aumentar los dividendos y podría incurrir en costos de reestructuración de hasta 50 millones de euros en 2025. Mercedes-Benz (MBG.DE: -2,1%) prevé una fuerte caída de los beneficios en 2025 y planea una reducción de costes del 10% para 2027 en medio de una demanda débil y problemas con los vehículos eléctricos. El EBIT de 2024 cayó un 30%, con márgenes que bajaron al 8,1%. Las tensiones comerciales y los posibles aranceles estadounidenses plantean más riesgos, mientras que los nuevos modelos y una renovación del Clase S apuntan a reactivar la demanda. Renault (RNO.FR: -1,5%) registró un beneficio operativo récord de 4.300 millones de euros para 2024, superando las expectativas, impulsado por el ahorro de costes y el éxito de nuevos lanzamientos como el eléctrico R5. Los ingresos aumentaron un 7,4% hasta los 56.200 millones de euros. La compañía redujo las expectativas de margen para 2025 debido a los objetivos de emisiones de carbono más estrictos de la UE, pero sigue siendo optimista sobre las perspectivas futuras. Siemens AG (SIE.DE: +1,3%) está vendiendo una participación del 2% en Siemens Healthineers, ofreciendo 22 millones de acciones para recaudar 1.200 millones de euros. La venta respalda su adquisición de Altair por 10.600 millones de dólares. La demanda fue alta y Siemens también planea vender una participación de 2.500 millones de euros en Siemens Energy. Barclays, BNP Paribas y Morgan Stanley están organizando la operación. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "