Repunte en las exportaciones en Colombia, peso colombiano reacciona positivamente

Las exportaciones en Colombia registraron un crecimiento interanual de 3,80% en octubre, revirtiendo la caída de -0,90% en septiembre de 2024. Este dato refleja una recuperación en el comercio exterior del país, en línea con tendencias históricas donde el crecimiento promedio ha sido de 11,19% desde 1965. Aunque el desempeño de octubre está lejos de los máximos históricos, muestra signos positivos para la economía colombiana. Crecimiento en manufactura: PMI alcanza su nivel más alto desde enero Ayer, el índice PMI manufacturero de Davivienda mostró una mejora significativa al alcanzar 53,4 en noviembre de 2024, frente a 52,3 en octubre. Este nivel señala el avance más sólido en las condiciones de manufactura desde enero, impulsado por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mayor demanda interna : Los nuevos pedidos experimentaron su mayor crecimiento en casi un año.

: Empresas anticipan una demanda favorable en el corto plazo. Mejora en el empleo: Aunque marginal, se registró un incremento tras cuatro meses de recortes laborales. Reacción del mercado cambiario El peso colombiano mantuvo su fortaleza frente al dólar estadounidense tras la publicación de estos datos. La moneda está cotizando a cerca de 4439.25, marcando un rango intradía entre 4436.10 y 4453.69. Este desempeño refleja la confianza del mercado en las perspectivas económicas del país, respaldadas por la recuperación en el sector manufacturero y el comercio exterior. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "