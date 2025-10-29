- Se espera que la Reserva Federal reduzca sus tasas de interés 25 puntos básicos hoy.
- Los mercados estarán atentos a posibles indicios sobre una mayor flexibilización monetaria en 2025.
- Además de las decisiones de la Reserva Federal y el Banco de Canadá, se esperan los resultados clave de Alphabet, Microsoft y Meta.
La sesión del miércoles podría marcar el punto álgido de la volatilidad del mercado esta semana, ya que la atención de los inversores se centrará entre los resultados de las principales tecnológicas y la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ahora, los futuros de los índices estadounidenses indican un optimismo constante, respaldado por las altas expectativas que generan los gigantes de la nube Alphabet y Microsoft antes de la publicación de sus informes de ganancias.
El mercado lleva semanas anticipando con casi total certeza el recorte de tipos de hoy; por lo tanto, el punto clave de la rueda de prensa de Jerome Powell será si existe margen para otro recorte en 2025. Los recientes datos de inflación han reforzado las expectativas de una mayor relajación monetaria, lo que convierte la reunión de hoy en un posible punto de inflexión hacia un giro más moderado de la Fed.
Además de la Fed, los mercados también esperan la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá, ya que el banco central se enfrenta a la presión de un mercado laboral en desaceleración.
Entre las empresas que presentan resultados hoy se encuentran: Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks y UBS.
Calendario económico de hoy:
09:00, España – Datos del PIB (3T):
- PIB de España (interanual): real 2,8%; previsión 3,0%; anterior 3,1%
- PIB de España (trimestral, 3T): real 0,6%; previsión 0,6%; anterior 0,8%
09:00, España – Datos de ventas minoristas de septiembre:
- Ventas minoristas (interanual): real 4,2%; anterior 4,5%
11:30, Alemania – Subasta de bonos del Estado a 10 años (Bund):
- anterior 2,720%
14:45, Canadá – Decisión sobre los tipos de interés de diciembre:
- previsión 2,25%; 2,50% anterior
14:45, Canadá – Declaración del Banco de Canadá
14:45, Canadá – Informe de Política Monetaria del Banco de Canadá
15:00, Estados Unidos – Datos del Mercado Inmobiliario de septiembre:
- Índice de Ventas de Viviendas Pendientes (mensual): pronóstico 1,6%; anterior 4,0%
15:30, Estados Unidos – Informe de la EIA:
- Inventarios de gasóleo de calefacción: anterior 0,088 millones
- Inventarios de petróleo crudo: pronóstico -0,900 millones; anterior -0,961 millones
- Procesamiento de crudo en refinerías (semanal): anterior 0,600 millones
- Importaciones de petróleo crudo: anterior 0,656 millones
- Inventarios de crudo en Cushing: anterior -0,770 millones
Producción de destilados: anterior 0,040 millones
- Demanda de destilados (EIA): pronóstico -1,800 millones; Predicción anterior: -1,479 millones
Producción de gasolina: Predicción anterior: 0,235 millones
- Tasa de utilización de refinerías (semanal): Predicción anterior: 2,9 %
- Inventarios de gasolina: Predicción: -1,900 millones; Predicción anterior: -2,147 millones
15:30, Canadá – Conferencia de prensa del Banco de Canadá
16:30, Estados Unidos – Datos del PIB:
- GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta (3er trimestre): Predicción: 3,9 %; Predicción anterior: 3,9 %
19:00, Estados Unidos – Decisión sobre los tipos de interés de diciembre:
- Predicción: 4,00 %; Predicción anterior: 4,25 %
19:00, Estados Unidos – Declaración de la Fed
19:30, Estados Unidos – Conferencia de prensa de la Fed
20:30, Eurozona – Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde
Este miércoles a las 18:45 (hora peninsular), Manuel Pinto conducirá un seminario en vivo centrado en uno de los eventos más esperados por los mercados: la reunión de decisión de tipos de la Reserva Federal.
