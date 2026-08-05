La empresa de comercio electrónico presentó unos resultados fenomenales, algo que se refleja en su cotización. Las operaciones previas a la apertura indican que el precio de la acción sube cerca de un 20%.

Las expectativas eran elevadas debido al perfil de crecimiento de la empresa. Sin embargo, gracias a lo que el director ejecutivo calificó como un "trimestre monstruoso", la compañía superó claramente todas las principales métricas de beneficios y crecimiento.

Ingresos: US$3.580 millones (esperado: aproximadamente US$3.450 millones, +32% interanual)

US$3.580 millones (esperado: aproximadamente US$3.450 millones, +32% interanual) BPA ajustado: US$0,42 (esperado: aproximadamente US$0,40, +48% interanual) El BPA según GAAP es considerablemente mayor, de US$1,16, pero incluye un componente importante relacionado con las inversiones de capital de la empresa y no refleja con precisión el ritmo de crecimiento del negocio principal.

US$0,42 (esperado: aproximadamente US$0,40, +48% interanual) El flujo de caja libre aumentó hasta US$654 millones, un 55% interanual. Esto implica un margen de flujo de caja libre del 18%.

Sin embargo, las métricas específicas del sector y de la empresa muestran la verdadera magnitud y calidad del crecimiento.

El GMV, o valor bruto de las mercancías vendidas en la plataforma, alcanzó los US$115.600 millones. Esto representa un crecimiento interanual del 32%, por encima del consenso de aproximadamente US$111.000 millones.

Los ingresos recurrentes mensuales, o MRR, alcanzaron los US$221 millones, un 19% más interanual.

La penetración de Shopify Payments, uno de los principales motores de monetización, aumentó del 64% al 68%.

En resumen, la empresa no solo está registrando un rápido ritmo de crecimiento y disciplina de costos, sino que también está dando señales de que su modelo de negocio está madurando y fortaleciéndose más rápido de lo que esperaban los accionistas.

¿Son perfectos los resultados?

No. El sentimiento podría verse afectado por una caída de aproximadamente 1 punto porcentual en el margen bruto y por el descenso del margen del segmento de suscripciones, desde el 81,6% hasta el 79,7%.

La primera caída se debe al crecimiento más rápido del segmento Merchant Solutions, que tiene márgenes más bajos y deteriora la composición de los márgenes, pese al aumento de los beneficios.

Mientras tanto, el margen del segmento de suscripciones está bajo presión por los costos de las soluciones de IA, que, según se informa, aumentaron hasta US$37 millones.

Previsiones

Para empresas con un apalancamiento operativo y un crecimiento tan elevados, las previsiones son absolutamente fundamentales. La dirección está mostrando confianza al elevar sus previsiones para el tercer trimestre:

Se espera que el crecimiento interanual de los ingresos se mantenga en la "zona baja del 30%". Se espera que el margen de flujo de caja libre aumente por encima del 20%.

Esto representa una mejora significativa de las perspectivas. Antes de la presentación de resultados, el mercado descontaba un crecimiento de los ingresos de aproximadamente entre el 24% y el 26%.

Análisis técnico de Shopify (D1)

La valoración de la empresa sufrió una fuerte corrección este año y, en un momento determinado, llegó a caer cerca de un 50%. A pesar de haber recuperado parte de las caídas, una fuerte señal bajista procedente de las EMA100 y EMA200 podría seguir presionando la cotización. Fuente: xStation5