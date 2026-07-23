Resultados de Texas Instruments: crecimiento sin flujo de caja

- Texas Instruments superó las expectativas de ingresos y BPA, con una fuerte expansión de sus márgenes y beneficio operativo
- La recuperación se extendió a los segmentos industrial, centros de datos y automotriz, más allá del auge de la inteligencia artificial
- El elevado gasto en nuevas fábricas y la limitada mejora del flujo de caja libre presionaron la reacción de las acciones
- Texas Instruments superó las expectativas de ingresos y BPA, con una fuerte expansión de sus márgenes y beneficio operativo
- La recuperación se extendió a los segmentos industrial, centros de datos y automotriz, más allá del auge de la inteligencia artificial
- El elevado gasto en nuevas fábricas y la limitada mejora del flujo de caja libre presionaron la reacción de las acciones
Texas Instruments presentó resultados claramente superiores a las expectativas y entregó una sólida previsión para el próximo trimestre. Sin embargo, los inversionistas no reaccionaron con demasiado entusiasmo. Las acciones del fabricante de semiconductores cayeron alrededor de un 5% en la apertura del mercado.
Si no son el ritmo ni la magnitud del crecimiento, ¿qué está presionando la valorización?
Cifras clave
- Los ingresos del segundo trimestre de 2026 alcanzaron los USD 5.460 millones, un aumento interanual del 23%.
- El BPA se situó en USD 2,14, casi un 9% por encima del consenso anterior.
- El margen bruto aumentó hasta el 61,4%, mientras que el margen operativo alcanzó el 42,3%.
- El beneficio operativo aumentó un 48% interanual, casi el doble de rápido que los ingresos.
Esto apunta a un aumento del apalancamiento operativo a medida que crece la utilización de las fábricas y se recupera la demanda de circuitos integrados analógicos.
La recuperación abarcó la mayoría de los principales mercados finales:
- Las ventas a clientes industriales aumentaron alrededor de un 30% interanual.
- El segmento de centros de datos duplicó sus ingresos.
- El segmento automotriz creció a un ritmo de apenas, y al mismo tiempo nada menos que, un porcentaje de dos dígitos bajos.
Por lo tanto, los resultados confirman que la mejora no se limita únicamente al auge de las inversiones en inteligencia artificial.
Perspectivas
- Otra señal positiva es la previsión para el tercer trimestre. La dirección de Texas Instruments espera ingresos cercanos a los USD 6.000 millones y un BPA de USD 2,50.
- Esto implica niveles aproximadamente un 5% y un 12% superiores a las expectativas anteriores del mercado, respectivamente.
¿Qué salió mal?
Texas Instruments llegó a la publicación de resultados después de que la acción hubiera subido cerca de un 70% desde comienzos de año. Con una valorización tan elevada, los inversionistas no solo esperaban que la compañía superara las previsiones, sino también una rápida mejora del flujo de caja libre. Mientras tanto, una demanda más sólida podría incentivar a la empresa a mantener un elevado gasto en nuevas fábricas de semiconductores.
El flujo de caja libre reportado durante los últimos 12 meses fue de aproximadamente USD 6.530 millones, pero incluyó cerca de USD 1.610 millones en beneficios relacionados con la Ley CHIPS. Al excluirlos, el FCF disminuye hasta aproximadamente USD 4.920 millones, o “solo” un 25,3% de los ingresos.
Los resultados fortalecen el argumento a favor de una recuperación generalizada del mercado de semiconductores analógicos, pero el mercado no está dispuesto a pagar tanto por una compañía sin generación de caja.
Texas Instruments continúa mostrando una sólida posición operativa, pero tras el repunte de sus acciones durante este año, el mercado necesita nuevas pruebas de que la mejora de los resultados también se traducirá en un aumento sostenido de los flujos de caja.
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