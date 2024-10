Resultados sólidos de American Express para el 3T24 📊

American Express (AXP.US) public贸 sus resultados del 3T24. La compa帽铆a decepcion贸 un poco en cuanto al nivel de ingresos, sin embargo, super贸 las previsiones de consenso en otros datos financieros importantes. No obstante, la acci贸n perdi贸 en las operaciones previas a la apertura del mercado, cayendo aproximadamente un -1,3%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil American Express ha tenido un a帽o muy exitoso, subiendo m谩s del 50% desde principios de 2024. Fuente: xStation5 En el 3T24, la compa帽铆a gener贸 ingresos de $16,64 mil millones (+8,2% interanual). Esta cifra est谩 ligeramente por debajo de las expectativas de consenso, que esperaban $16,67 mil millones. El resultado m谩s d茅bil se debe principalmente a un menor crecimiento en los ingresos por comisiones de transacci贸n, que aumentaron a $8,78 mil millones en el 3T24, en comparaci贸n con los $8,84 mil millones estimados. Los ingresos por comisiones de tarjetas fueron incluso m谩s bajos de lo previsto, llegando a $2,17 mil millones frente a una estimaci贸n de $2,38 mil millones. No obstante, el segmento sigue manteniendo una tasa de crecimiento muy alta del 18% interanual. Un mayor ingreso neto por intereses en un entorno de tasas de inter茅s a煤n altas, respaldado por mayores vol煤menes de pr茅stamos y apuntalado por un crecimiento constante en el gasto de los titulares de tarjetas, apuntal贸 el fuerte impulso de los ingresos en el trimestre. American Express est谩 aumentando el ritmo de adquisici贸n de usuarios de tarjetas premium, con el n煤mero de nuevas tarjetas aumentando a 3,3 millones. El grupo de usuarios de m谩s r谩pido crecimiento son los clientes de la generaci贸n Millenials y Gen Z, que representan alrededor del 80% de los nuevos usuarios. Para mantener el inter茅s de estos grupos, la compa帽铆a a煤n necesita expandir sus ofertas de beneficios de tarjetas, por lo tanto, la tasa de crecimiento del gasto en recompensas de tarjetas aument贸 un 9,9% interanual a $ 4,17 mil millones en el 3T24. Si bien esto es m谩s alto que el crecimiento de los ingresos, sigue siendo inferior al pron贸stico de consenso. La compa帽铆a tambi茅n inform贸 que los pr茅stamos totales a los usuarios de tarjetas aumentaron un 18% interanual a $ 134,55 mil millones (frente a la estimaci贸n: $ 133,51 mil millones). Las provisiones para p茅rdidas crediticias crecieron hasta los 1.400 millones de d贸lares, frente a los 1.230 millones del a帽o anterior. Ante el menor crecimiento de las ventas, la empresa redujo su previsi贸n de ingresos a alrededor del 9% frente al 9%-11% anterior, mientras que elev贸 su proyecci贸n de ganancias por acci贸n a un rango de 13,75-14,05 d贸lares (anterior: 13,3-13,8 d贸lares). Los resultados de American Express indican un impulso estable de los ingresos, una disciplina de costes eficaz y una alta tasa de adquisici贸n de nuevos clientes. La reacci贸n en las operaciones antes de la apertura de los mercados puede estar relacionada con las altas expectativas para la temporada de resultados, as铆 como con la realizaci贸n de beneficios ante la superaci贸n de los niveles m谩ximos hist贸ricos de la compa帽铆a en la 煤ltima sesi贸n. Por tanto, los resultados publicados no indican un cambio de tendencia en el precio de las acciones de la empresa. RESULTADOS FINANCIEROS 3T24 Ingresos $16.64 mil millones, +8.2% a/a, estimado $16.67 mil millones Ingresos por descuentos $8.78 mil millones, +4.4% a/a, estimado $8.84 mil millones Comisiones netas de tarjetas $2.17 mil millones, +18% a/a, estimado $2.38 mil millones

Provisi贸n para p茅rdidas crediticias $1.4 mil millones

Volumen de red $441.0 mil millones, +5% a/a, estimado $440.14 mil millones

Negocios facturados $387.3 mil millones, +5.8% a/a, estimado $386.91 mil millones

Gastos totales $12.08 mil millones, +9.3% a/a, estimado $12.26 mil millones Gastos de recompensas de tarjetas $4.17 mil millones, +9.9% a/a, estimado $4.24 mil millones

Pr茅stamos totales a titulares de tarjetas $134.55 mil millones, estimado $133,51 mil millones

Tasa impositiva efectiva 21,8%, estimaci贸n 22,5%

BPA ajustada $3,49, estimaci贸n $3,29

BPA $3,49 vs. $3,30 a/a

