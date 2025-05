Resumen de Commodities - OIL.WTI, Natgas, Cocoa, Wheat (13.05.2025)

Petróleo: El petróleo continúa recuperando terreno tras las pérdidas, luego de que China y EE. UU. alcanzaran un acuerdo para reducir significativamente los aranceles. Desde los mínimos del 5 de mayo, los precios del crudo ya han repuntado más de un 13 %.

Recientemente, se observó una fuerte caída en el número de embarcaciones que viajan de China a EE. UU., lo que indica claramente una menor demanda de crudo.

No obstante, el acuerdo comercial preliminar ofrece esperanzas de mejora en las perspectivas de demanda. Las principales agencias energéticas globales prevén una mejora gradual en las condiciones de demanda.

El mercado petrolero sigue muy ajustado para los próximos meses, como lo demuestra una marcada estructura de backwardation que se extiende hasta enero. El próximo vencimiento de contratos está previsto para el 15 de mayo, fecha tras la cual se espera que el precio de apertura caiga unos 50 centavos.

La OPEP+ decidió mantener sus aumentos de producción previamente anunciados, con la intención de incrementar la oferta en otros 411.000 barriles diarios en junio.

Las perspectivas de demanda en EE. UU. siguen siendo sólidas. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), cerca de 40 millones de estadounidenses planean viajar por carretera durante el fin de semana del Día de los Caídos, lo que representa un aumento interanual del 3,1 %. Los precios de la gasolina se sitúan actualmente en torno a 50 centavos por debajo del nivel de hace un año, aunque han aumentado gradualmente desde principios de este año.

Las reservas de crudo en EE. UU. se mantienen por debajo de los niveles del año pasado y por debajo del promedio de cinco años. Las caídas estacionales en los inventarios de crudo comenzaron aproximadamente dos semanas antes de lo habitual este año. El mercado petrolero se mantiene excepcionalmente ajustado en el corto plazo, como lo demuestra una marcada backwardation.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Los precios del crudo han rebotado aproximadamente un 13 % desde su mínimo del 5 de mayo. El precio recientemente superó la media móvil de 25 periodos y se dirige hacia la media móvil de 50 periodos. No obstante, alcanzar este nivel antes del vencimiento del 15 de mayo —lo que reduciría el precio en aproximadamente 50 centavos— parece poco probable.

Fuente: xStation5 Gas Natural La producción de gas natural en EE. UU. alcanzó los 105,6 bcfd (miles de millones de pies cúbicos por día) el lunes, lo que representa un aumento interanual de casi el 5 %.

La demanda fue de 62,8 bcfd, prácticamente sin cambios respecto a los niveles del año pasado.

Las exportaciones de GNL se situaron en 15,2 bcfd, un aumento de aproximadamente el 5 % en comparación con la semana anterior.

La inyección en almacenamiento de la semana pasada fue de 104 bcf, superando las expectativas del mercado y el promedio quinquenal de 79 bcf.

Actualmente, los niveles de almacenamiento han superado el promedio de los últimos cinco años, pero siguen aproximadamente un 15 % por debajo de los niveles de hace un año. Si durante el verano aumenta la demanda de las centrales eléctricas y las exportaciones de GNL se acercan a los 20 bcfd, los inventarios podrían volver a situarse por debajo del promedio de cinco años. Los contratos de gas natural para junio se negocian actualmente en torno a los 4 USD/MMBTU, con una curva a futuro que se mantiene plana hasta octubre. Los precios podrían aumentar durante este periodo si las tasas de reposición de inventarios resultan insuficientes, particularmente debido a la elevada demanda de las centrales eléctricas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. El gas natural comenzó la semana a la baja, presionado por una débil demanda y un nivel de inventarios que ha superado el promedio de cinco años. No obstante, las perspectivas para el verano apuntan a una posible reposición de inventarios más lenta. Tras el próximo vencimiento de contratos (y un posible cierre de brecha), podría desarrollarse una nueva fase alcista, en línea con los patrones estacionales típicos que indican un impulso ascendente a partir de mediados de junio. Sin embargo, la segunda mitad de mayo podría presentar una volatilidad elevada.

Fuente: xStation5 Cacao: Los inventarios de cacao en EE. UU. continúan en aumento, superando los 2,1 millones de sacos. En contraste, los inventarios europeos han comenzado a disminuir ligeramente.

Las entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil aumentaron en 24.180 toneladas, alcanzando 1,56 millones de toneladas, por encima de los 1,4 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Las plantas procesadoras de cacao siguen reportando problemas relacionados con la calidad del grano procedente de Costa de Marfil.

Nestlé planea subir los precios de sus productos en EE. UU. debido al incremento en los costos del cacao.

Los precios del cacao rompieron una resistencia clave en los 9.400 USD por tonelada y superaron el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %. Actualmente, están probando una zona de resistencia vinculada a los mínimos locales de diciembre y febrero. El próximo objetivo de los compradores podría situarse en la zona de resistencia cercana a los 10.300 USD por tonelada. Los inventarios de cacao han aumentado rápidamente desde comienzos de año, en línea con los patrones observados en 2020 y 2021 —años en los que los precios se mantuvieron en tendencias laterales.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. La curva de futuros del cacao se desplazó al alza en todos los vencimientos, especialmente en el tramo corto, lo que refleja la persistente escasez de oferta en el mercado.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Los precios del cacao superaron una resistencia clave asociada a los máximos locales recientes. El próximo objetivo relevante para los compradores podría ser el nivel de retroceso de Fibonacci del 50,0 %, en torno a los 10.300 USD por tonelada.

Fuente: xStation5 Trigo Los precios del trigo cayeron bruscamente a nuevos mínimos de cinco años tras la publicación del informe WASDE de mayo y la actualización de los datos de avance de cosechas.

El informe de avance de cultivos del USDA del lunes indicó que la siembra de trigo de primavera alcanzó el 66 %, significativamente por encima del promedio quinquenal del 59 %. Además, las tasas de emergencia fueron más rápidas de lo habitual.

Las calificaciones del trigo de invierno mejoraron al 54 % en la categoría de “bueno o excelente”, frente al 51 % reportado la semana anterior.

El reciente informe WASDE proyectó una producción de trigo de 1.921 millones de bushels para la campaña 2025/26, superando ampliamente las expectativas del mercado y situándose en niveles similares a los del año pasado. La curva de futuros del trigo se mantiene claramente en contango. El descenso más pronunciado en el extremo corto de la curva refleja expectativas de un exceso de oferta significativo.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Tras la publicación de los últimos datos del informe WASDE, los precios del trigo cayeron a su nivel más bajo en cinco años.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. El trigo alcanzó su nivel más bajo desde 2020, acercándose a un soporte crítico en los 500 centavos por bushel.

Fuente: xStation5 Recientemente, se ha producido un aumento significativo en las posiciones cortas, lo que ha llevado las posiciones netas a territorio de sobreventa. Históricamente, se observaron niveles de sobreventa similares en 2017 y 2018 y, aunque actuaron como señales contrarias, el repunte real de precios no se produjo hasta 2020.

