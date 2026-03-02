Resumen de inicio de sesión: Guerra en Oriente Medio

Fuente: MarineTraffic

Comenzamos una nueva semana de operaciones en los mercados financieros y, al comienzo del día, la atención de los inversores se centra en las acciones militares en Oriente Medio.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán resultaron en la muerte del Líder Supremo iraní y de decenas de funcionarios clave, lo que llevó a Irán a lanzar ataques de represalia contra Estados Unidos y sus aliados. Los principales objetivos siguen siendo Irán, Israel, Estados Unidos (a través de bases militares ubicadas en países aliados), Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Líbano. Sin embargo, también se han producido ataques aislados en muchos otros lugares, como Chipre, Arabia Saudí, Jordania, Afganistán y Pakistán.