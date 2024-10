Los índices de Asia-Pacífico registran una nueva sesión a la baja. El mercado chino ha bajado aproximadamente un 1%, el índice Nikkei 225 de Japón está cediendo un 0,2% y los contratos de futuros del índice SG20cash de Singapur están cotizando un 0,5% a la baja.

Las caídas en los mercados bursátiles asiáticos están impulsadas por la última ola de ventas en los mercados estadounidenses y las preocupantes perspectivas económicas.

Los contratos de futuros de los índices europeos también apuntan a una apertura a la baja. El DAX y el UK100 están cotizando un 0,2% a la baja.

Una de las divisas con peor rendimiento hoy es el peso mexicano y la corona noruega, que pierden alrededor del 0,2% frente al dólar. En el lado opuesto está el baht tailandés, que sube un 0,7% frente al dólar después de unos datos del IPC mejores de lo esperado.

Los analistas creen que la rupia india podría estar sobrevaluada con respecto al dólar estadounidense y que el Banco de la Reserva de la India seguirá interviniendo en el mercado para mantener la moneda dentro de un rango.

Los datos de ventas minoristas de Singapur estuvieron hoy por debajo del consenso, un 1% frente al 1,5% esperado, y los grandes almacenes lideraron la caída.

Los mercados ahora están descontando una probabilidad del 44% de que la Fed recorte las tasas en 50 puntos básicos en su reunión del 17 y 18 de septiembre, frente al 38% del día anterior, lo que hace que los recortes más profundos sean más probables que los 25 puntos básicos. El mercado está descontando 110 puntos básicos de flexibilización este año.

Bitcoin está bajando casi un 1,5% hoy, después de borrar por completo las pérdidas de ayer y actualmente se cotiza a 57,149 USD. Ethereum está experimentando pérdidas aún mayores del 2,1% a 2.404 USD.

