Resumen de la mañana (09.09.2024)

Los mercados mundiales abren la semana con sentimientos dispares. Los mercados bursátiles asiáticos están en general a la baja, con el Nikkei de Japón cayendo un 0,8% y el índice MSCI Asia-Pacific fuera de Japón cayendo un 1,2%. Los futuros de acciones estadounidenses y europeas muestran ganancias de alrededor del 0,5%. La inflación al consumidor de China se aceleró en agosto al 0,6% interanual, el ritmo más rápido en 6 meses, pero por debajo del 0,7% previsto. El repunte se debió en gran medida a los mayores costos de los alimentos debido a las perturbaciones climáticas en lugar de la recuperación de la demanda interna. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice de precios al productor de China cayó un 1,8% interanual en agosto, peor que el descenso esperado del 1,4% y la mayor caída en 4 meses. Esto indica que continúan las presiones deflacionarias en la segunda mayor economía del mundo. La inflación básica en China, excluyendo los precios de los alimentos y el combustible, se desaceleró al 0,3%, el nivel más bajo en casi 3,5 años. Los débiles datos de inflación están aumentando los pedidos de nuevas medidas de estímulo económico. Los futuros del petróleo subieron en las primeras operaciones, con el crudo WTI subiendo un 1,48% a 68,67 dólares y el crudo Brent subiendo un 1,39% a 72,05 dólares. El aumento se atribuye en parte a un posible sistema de huracanes que se acerca a la costa del Golfo de Estados Unidos. En los mercados de divisas, el baht tailandés (THB) es el que peor se comporta, con una caída del 1,0% frente al dólar estadounidense, mientras que el dólar australiano (AUD) muestra fortaleza como uno de los que mejor se comporta, con una subida del 0,1% frente a la mayoría de las divisas principales. El yen japonés (JPY) también está notablemente débil en todos los ámbitos. El dólar se mantiene estable, mientras que el yen ha recortado algunas de sus recientes ganancias como moneda de refugio seguro. El yuan chino terrestre se debilitó un 0,27% a 7,1088 por dólar tras los débiles datos de inflación. La economía de Japón creció a un ritmo ligeramente más lento de lo informado inicialmente en el segundo trimestre, expandiéndose un 2,9% anualizado frente a la estimación preliminar del 3,1%. El consumo privado y el gasto de capital se revisaron a la baja. Rumanía y Letonia, ambos miembros de la OTAN, están investigando casos de drones rusos que se estrellaron tras violar su espacio aéreo. El vicesecretario general de la OTAN calificó los incidentes de "irresponsables y potencialmente peligrosos", pero dijo que no había indicios de un ataque deliberado. El EUR/USD cae un 0,1%. La plata sube un 0,3% y el oro se mantiene estable. El sentimiento del mercado de criptomonedas fue ligeramente positivo durante el fin de semana con ganancias débiles; Bitcoin sube un 0,6% hoy hasta alrededor de 54 618$; Ethereum avanza un 0,5% y ronda los 2285$.

