Tras una sesión mayoritariamente mixta en Wall Street, los futuros de los índices estadounidenses vuelven a cotizar a la baja hoy. Los índices norteamericanos caen alrededor del 0,5%, y el Russel 2000 se deja cerca de una liquidación del 1%, tras una sesión débil en Asia y un fuerte fortalecimiento del yen. Hoy, la atención se centrará en la lectura del IPC estadounidense de agosto (14:30h). Los índices Nikkei y Hang Seng perdieron cerca del 1,5%, y el par USD/JPY se ubicó más del 1% por debajo de 141, después de que Nakagawa del Banco de Japón comunicara que el banco subirá las tasas si persisten las condiciones económicas positivas actuales, lo que en esencia reitera la postura de Kazuo Ueda. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par cayó por debajo de los mínimos locales del pánico del 5 de agosto y puede provocar un mayor desmantelamiento del "carry trade" en los mercados globales. Nakagawa también se refirió a la situación en el mercado inmobiliario, subrayando que podría impulsar las subidas de tipos del BoJ más rápidamente, posiblemente a finales de este año. Mizuho Securities señaló que las elecciones estadounidenses podrían ejercer una presión adicional sobre el par, mientras que una caída en las posibilidades de victoria de Trump podría percibirse como negativa para el dólar, debido a las menores posibilidades de aranceles extremos, que Harris no apoya. Según Predictlt, las posibilidades de Kamala Harris de ganar las elecciones aumentaron al 55%, durante el debate con Donald Trump. Polymarket también valoró el aumento de las posibilidades de victoria en 3 puntos porcentuales, ahora, distribuyendo las posibilidades de manera equitativa, para ambos candidatos. Durante el debate, Trump enfatizó sus prometidos recortes de impuestos para las grandes corporaciones y los ricos; Harris propuso impuestos más bajos para la "clase media". Los futuros de materias primas agrícolas están registrando en su mayoría ligeras subidas. Los inventarios de petróleo crudo API de EE. UU. se ubicaron en -2,79 millones frente a los 0,7 millones previstos y los -7,4 millones anteriores; los inventarios de gasolina según API cayeron -0,51 millones frente a los -0,3 millones anteriores Los futuros de los índices europeos bajan ligeramente después de una sesión débil en Asia. Los operadores se preparan para los datos de inflación del IPC de EE. UU., para agosto Una lectura más débil podría llevar a los mercados a aumentar las preocupaciones sobre la demanda y la recesión, mientras que un aumento en las presiones sobre los precios podría percibirse como arriesgado y llevar a la Fed a relajar la política con mucha cautela, a pesar de la desaceleración del mercado laboral Los metales preciosos están registrando ganancias muy modestas, mientras que la sesión de ayer vio una tendencia a la baja en los metales industriales; particularmente el cobre y el aluminio, luego de la balanza comercial más débil de China. Las criptomonedas reaccionaron negativamente a la debilidad del mercado en Asia y al aumento implícito en las posibilidades de Harris de ganar las elecciones. Bitcoin baja más del 2% y se desliza a $ 56k; La mayoría de las altcoins registran caídas. Después de los datos del IPC de EE. UU., el mercado probablemente centrará su atención en los datos del IPC de Japón, el jueves, y la producción industrial el viernes: las lecturas podrían aumentar la volatilidad en USD/JPY, y las lecturas fuertes tienen el potencial de llevar al par por debajo de 140 El KOSPI de Corea del Sur también disminuyó, después de que la tasa de desempleo de agosto cayera al 2,4% desde el 2,5% previsto, lo que fortaleció al won surcoreano. Las caídas en el gran mercado de valores japonés fueron lideradas por Nissan, que registró un retroceso de casi el 3%.

