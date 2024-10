Resumen de la mañana (11.10.2024)

Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer con ligeros descensos. La inflación del IPC estadounidense volvió a caer, hasta su nivel más bajo en un año, pero la caída fue menor de lo esperado (2,4% frente al 2,3% previsto y el 2,5% anterior), y el aumento mensual fue del 0,2%, frente al 0,1% esperado. El IPC básico también subió inesperadamente al 3,3% desde el 3,2% anterior.

Los datos agresivos equilibraron las solicitudes de prestaciones, que aumentaron a 258.000, aunque el mercado esperaba un leve aumento a 230.000 desde las 226.000 anteriores. Como resultado, el mercado descuenta un total de 50 puntos básicos de recortes de tipos en EE. UU., que siguen sobre la mesa este año. Sin embargo, Bostic de la Fed señaló que no le importaría que las tasas se mantengan sin cambios en noviembre, cuando los datos lo justifiquen

Hoy, antes de la sesión, los inversores conocerán los resultados financieros trimestrales de los bancos más grandes de Estados Unidos: JP Morgan, Wells Fargo y BNY Mellon, así como el fondo BlackRock

El índice Hang Seng de China sube casi un 3% hoy, tras los informes de que el PBoC ha lanzado un 'repo inverso' semanal de 94,2 mil millones de yuanes a una tasa de interés del 1,5%. Las exportaciones de Corea del Sur a China aumentaron más del 22% mes a mes en octubre

El Ministerio de Tecnología de China, el Ministerio de Infraestructura y la Administración Estatal a cargo de la regulación del mercado anunciaron una sesión informativa especial el lunes. Los inversores, como resultado, están creando más expectativas para una posible expansión del paquete de estímulo

El sentimiento fuera de China, en Asia, fue mayoritariamente mixto. El Nikkei de Japón subió casi un 0,6%, aunque el de Corea del Sur se negocia plano. El Sensex de la India cotiza un 0,3% a la baja. Los futuros de los índices estadounidenses y europeos pierden ligeramente

El dólar está subiendo ligeramente hoy, con los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayendo ligeramente, en 2,7 puntos básicos, hasta el 4,067% hoy. El NZD-USD aumenta después de los datos del PMI de Nueva Zelanda, donde los datos manufactureros apuntaron por encima de los 46,9 puntos frente a los 45,8 anteriores; el índice de precios de los alimentos del país subió un 0,5% en el mes, frente a las previsiones del 0,2%

El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo mixto, aunque Bitcoin logró recuperar parte de sus pérdidas de alrededor de $ 58.000 a casi $ 61.000 hoy. Los contratos de materias primas agrícolas se negocian ligeramente al alza, las materias primas energéticas como el petróleo también están ganando ligeramente. El crudo Brent se negocia por encima de los 79 dólares por barril

KAN informa que Israel todavía no ha tomado una decisión sobre su respuesta al ataque iraní. Si bien el Pentágono ha indicado que mantiene una comunicación abierta con Israel, informes recientes indican cierta divergencia, en ambos lados. Estados Unidos ha indicado que está sorprendido de enterarse del posible bombardeo de posiciones de mantenimiento de la paz de la ONU por parte del ejército israelí y esperará una aclaración.

