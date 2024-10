La mayoría de las bolsas asiáticas subieron el lunes, impulsadas por el optimismo persistente sobre los tipos de interés más bajos tras el recorte de 50 puntos básicos de la Reserva Federal la semana pasada. Sin embargo, las ganancias fueron limitadas debido a un débil cierre del viernes en Wall Street y un feriado en el mercado de Japón. Los mercados chinos avanzaron después de que el Banco Popular de China redujera su tasa de recompra inversa a 14 días a 1,85% desde 1,95%. Los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite subieron 0,5% y 0,4% respectivamente, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong agregó 0,7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El ASX 200 de Australia fue el de peor desempeño en Asia, perdiendo 0,6% a medida que retrocedía desde máximos históricos. Los gigantes de los supermercados Woolworths y Coles Group cayeron 3-4% después de ser demandados por el regulador de competencia de Australia por supuestamente engañar a los clientes sobre los descuentos. Los datos económicos australianos mostraron debilidad: El PMI Flash de servicios se situó en 50,6 (anteriormente 52,5)

El PMI Flash de manufactura cayó a 46,7 (anteriormente 48,5)

El PMI Flash compuesto cayó a 49,8 (anteriormente 51,7) Se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga los tipos de interés sin cambios en el 4,35% en su próxima reunión del martes, pero es probable que mantenga una postura agresiva debido a la inflación persistente y un mercado laboral sólido. El déficit comercial de Nueva Zelanda se amplió: Las exportaciones cayeron a 4.970 millones (6.090 millones anteriores)

Las importaciones aumentaron a 7.170 millones (7.110 millones anteriores)

La balanza comercial mensual empeoró a -2203 millones (-963 millones anteriores) Los precios del petróleo subieron, con los futuros del crudo Brent subiendo un 0,5% a 74,29 dólares el barril y los futuros del crudo estadounidense subiendo un 0,9% a 71,64 dólares. El aumento del conflicto en Oriente Medio y las expectativas de una mayor demanda tras el recorte de las tasas estadounidenses respaldaron los precios. Los precios del oro alcanzaron un máximo histórico en el comercio asiático, con el oro al contado subiendo un 0,3% a 2.631,19 dólares la onza. El metal amarillo se benefició de las tasas de interés estadounidenses más bajas y de un dólar más débil. El índice del dólar y los futuros del índice del dólar subieron ligeramente en el comercio asiático, estabilizándose después de las pérdidas de la semana pasada. El dólar australiano ganó un 0,3% antes de la reunión del RBA, mientras que el yen japonés se debilitó un 0,3% frente al dólar. Los inversores esperan una serie de discursos de la Fed esta semana, incluidos los comentarios del presidente Jerome Powell, así como los datos clave de EE. UU. que se publicarán el viernes. Los futuros de las acciones europeas y estadounidenses apuntaban a una apertura positiva, con avances de entre el 0,2% y el 0,6%. La ministra de Asuntos Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, en Nueva York el lunes, en medio de las tensiones tras los recientes ataques a ciudadanos japoneses en China. El par EUR/USD se mantiene estable, la plata baja un 0,4% y el oro solo sube un 0,3%. El mercado de criptomonedas está listo para abrir al alza después del fin de semana; actualmente, Bitcoin ha subido un 1,5% hoy y Ethereum cotiza casi un 4% más.

