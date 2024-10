Las bolsas asiáticas subieron el martes, lideradas por los mercados chinos, tras el anuncio de Pekín de un amplio estímulo monetario y medidas de apoyo al mercado inmobiliario. Los índices CSI 300 y Shanghai Composite de China subieron más del 3,5%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió más del 3,7%. El Banco Popular de China dio a conocer un paquete integral de medidas de estímulo, que incluye un recorte de 50 puntos básicos al coeficiente de reservas obligatorias de los bancos (RRR), que se espera que libere alrededor de 1 billón de yuanes (142.000 millones de dólares) para nuevos préstamos. El banco central también señaló posibles nuevos recortes del RRR a finales de este año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los índices asiáticos, con comportamiento mixto Las medidas adicionales anunciadas incluyen la reducción de las tasas de interés clave, la reducción de las tasas hipotecarias para los préstamos existentes y la flexibilización de los requisitos de pago inicial para los compradores de segundas viviendas. El PBOC también introdujo nuevas herramientas para impulsar los mercados de capital y apoyar las compras de acciones. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,6%, mientras que el TOPIX más amplio sumó un 0,5%. Los datos del PMI mostraron que el sector de servicios de Japón creció más de lo esperado en septiembre, aunque la actividad manufacturera siguió contrayéndose. El ASX 200 de Australia cayó un 0,2%, recortando las pérdidas anteriores después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera los tipos de interés sin cambios en el 4,35% como se esperaba. El RBA mantuvo una postura agresiva, afirmando que la inflación sigue siendo demasiado alta y que no descarta nuevas medidas para frenar las presiones sobre los precios. El dólar australiano se fortaleció ligeramente después de la decisión del RBA, con el par AUD/USD subiendo un 0,2% y acercándose a un pico en 2024. Los precios del petróleo aumentaron el martes, con los futuros del crudo Brent subiendo un 0,93% a 73,92 dólares el barril y los futuros del crudo WTI subiendo un 1,05% a 71,11 dólares. Las ganancias se atribuyeron a las medidas de estímulo de China y las tensiones en curso en Oriente Medio. El yuan chino se fortaleció frente al dólar, y el USDCNY cayó un 0,2% hasta su nivel más bajo desde mayo de 2023. El yuan offshore (USDCNH) también alcanzó un mínimo de 16 meses. En noticias corporativas, Boeing hizo una oferta salarial "mejor y definitiva" a miles de trabajadores en huelga, pero la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales se negó a someterla a votación, citando mejoras insuficientes en áreas clave. Los futuros de acciones estadounidenses retrocedieron en el comercio asiático, lo que sugiere que el reciente repunte en Wall Street puede estar estancándose. Los inversores siguen centrados en los próximos datos de inflación de EE. UU. y en más señales de la Reserva Federal tras el recorte de tipos de la semana pasada. El EUR/USD se mantiene estable, la plata sube un 1,4% y el oro avanza cerca del 1%, estableciendo actualmente un nuevo máximo histórico. El mercado de criptomonedas está a la baja después del Green Day de ayer; actualmente, Bitcoin ha bajado un 0,4% hoy y Ethereum cotiza casi un 1% a la baja.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "