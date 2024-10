Los índices estadounidenses cerraron ayer con una ligera caída, pero en la primera parte del día se observa un repunte de los futuros. El S&P 500 superó por primera vez los 5.800 puntos, subiendo un 0,40%. La sesión también está siendo positiva para los índices de la región Asia-Pacífico. Los índices chinos suben alrededor de un 1,20%, el índice de Singapur escala un 0,50%, el índice australiano ASX sube un 0,70% y el índice japonés Nikkei sube un 1,00%. Las caídas de ayer de los índices bursátiles estadounidenses se vieron respaldadas por un fuerte repunte del dólar. El índice dólar subió más del 0,70% al final del día. Hoy, el índice del dólar ha bajado un 0,10% y se sitúa en el nivel de 100,5000. Hoy se han publicado las actas de la última reunión del BOJ de julio. Los responsables de la política monetaria del Banco de Japón están divididos sobre la rapidez con la que el banco central debería seguir subiendo los tipos de interés. Aunque el BOJ inesperadamente elevó los tipos de interés a corto plazo al 0,25% por una votación de 7 a 2 en la reunión de julio, los mantuvo sin cambios en la última reunión de septiembre. Sólo dos miembros del consejo vieron la posibilidad de nuevas subidas de tipos. El yen japonés es una de las monedas más débiles hoy, aunque las caídas no son significativas. El USD/JPY ha subido un 0,05% hasta los 144,7000. China está considerando recapitalizar sus mayores bancos estatales con hasta 1 billón de yuanes (142.390 millones de dólares). Este es otro paso en el plan de estímulo económico anunciado a principios de esta semana. La recapitalización tiene como objetivo aumentar la capacidad de los bancos para apoyar a la economía en crisis. El oro está repuntando otro 0,16%, hasta los 2.660 dólares, y la plata está cotizando al alza un 0,30% alcanzando los 31.800 dólares. La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, dijo que apoya firmemente la reciente decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos. Kugler cree que sería apropiado hacer recortes de tipos adicionales en las próximas reuniones si la inflación continúa disminuyendo como se espera. Kugler también se refirió al informe PCE, que se publicará el viernes. Según ella, la inflación debería llegar al 2,7% interanual para cumplir con las expectativas y mantener el progreso hacia el objetivo del 2,0%. El Congreso de los EE. UU. aprobó ayer una ley para financiar al gobierno hasta diciembre y proporcionar más de 230 millones de dólares en fondos de emergencia para el Servicio Secreto. Los legisladores tenían como fecha límite el 30 de septiembre para aprobar nuevas leyes de financiación y evitar un cierre del gobierno. La nueva legislación extiende este plazo hasta el 20 de diciembre y financia al gobierno en los niveles actuales hasta entonces. En el mercado de criptomonedas, estamos viendo una mayor consolidación después de las recientes subidas. Bitcoin ha subido un 0,55% hasta los 63.500$ y se mantiene por debajo de la zona de resistencia por encima de los 64.000$. Ethereum está escalando un 0,80% hasta los 2.600$, pero esto se debe a que Ethereum experimentó las mayores caídas ayer.

