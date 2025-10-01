Resumen de la mañana: el cierre del gobierno empieza a impactar

Los futuros de los principales índices de EE. UU. y la UE experimentaron una fuerte corrección debido al deterioro de la confianza de los inversores tras el cierre de las agencias federales estadounidenses.

El primer cierre gubernamental desde 2018 comenzó después de que el Senado estadounidense rechazara el proyecto de ley de gastos de los demócratas, que a su vez no había respaldado la propuesta de los republicanos en el Congreso, principalmente debido a desacuerdos sobre el gasto en salud. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció el lunes que no publicará los datos del NFP del viernes durante el cierre.

Austan Goolsbee afirmó que no quiere recortar los tipos de forma preventiva, con la esperanza de que la inflación actual sea temporal. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal de Chicago expresó su esperanza de que el último episodio inflacionario no se convierta en una presión duradera.

La confianza en la región Asia-Pacífico es mixta, con una actividad moderada por el festivo en China debido al Día Nacional. El Nikkei de Japón cae por tercera sesión consecutiva como reacción a la encuesta del Banco de Japón (BOJ), que mostró una mejora en la confianza de los fabricantes regionales, lo que aumenta las expectativas de una subida de tipos. El Nifty 50 de la India repuntó un 0,3% tras la corrección de ayer, mientras que el Kospi de Corea del Sur (+0,8%) también se vio impulsado por las acciones tecnológicas.

El PMI manufacturero de Japón para septiembre superó ligeramente las expectativas (48,5 frente al 48,4 del consenso de Bloomberg, anterior 49,7), pero también indicó el ritmo más rápido de caída de la producción en seis meses. La actividad comercial cayó con mayor fuerza entre los productores de bienes intermedios. Las empresas informaron de una disminución de los pedidos, ya que los clientes redujeron los inventarios ante la menor demanda de China y EE. UU.

El PMI manufacturero de Australia cayó inesperadamente de 51,6 a 51,4, lo que indica una desaceleración del crecimiento del sector en medio de la primera caída de nuevos pedidos desde junio, ya que la demanda se debilitó en parte debido a la presión sobre los precios derivada del aumento de los costos de las materias primas y el combustible.

El índice del dólar inició su cuarta sesión consecutiva con pérdidas (USDIDX: -0,15%), debilitándose especialmente frente al yen (USD/JPY: -0,2%) y el euro (EUR/USD: +0,2% a 1,1757). Sin embargo, la moneda más débil del G10 es el dólar australiano, que está corrigiendo tras su reciente repunte impulsado por las expectativas restrictivas del RBA (AUD/USD: -0,2%).

El oro continúa su repunte (+0,1% a 3.863 $/oz) en medio de la turbulencia política en EE. UU., seguido por la plata (+0,7% a 47,01 $/oz). El paladio (-1,4%) y el platino (-0,3%), en cambio, están corrigiendo a la baja. Los precios del petróleo se estabilizan tras dos días de caídas, con la presión bajista derivada del aumento de la producción de la OPEP, compensada por las expectativas de una caída de los inventarios en EE. UU. El gas natural subió un 0,75%.