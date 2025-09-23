Resumen de la mañana: la IA vuelve a ser protagonista

Los mercados de Asia-Pacífico cerraron hoy con resultados mixtos: Tokio cerró por festivo, el Hang Seng -0,9%, el Composite de Shanghái +0,5% y el S&P/ASX 200 de Australia -1%. Por otro lado, los futuros de Wall Street suben ligeramente tras la sesión positiva del lunes y en Europa los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,1% antes de la apertura, tras una caída del -0,3% al cierre de ayer.
Otros puntos destacados del día
- La euforia durante la sesión de Wall Street de ayer se derivó del anuncio de la alianza entre OpenAI y NVIDIA: NVIDIA destinará hasta 100.000 millones de dólares al desarrollo de los sistemas de IA de OpenAI.
- Piper Sandler elevó su precio objetivo para las acciones de Tesla a 500 dólares, destacando la ventaja de la compañía en IA.
- Informes clave programados para hoy: Micron, Kingfisher (beneficios); la sesión se centrará en los PMI preliminares (Euro Zona/Reino Unido/EE.UU.) y las decisiones de política monetaria del Riksbank (Suecia). Discursos importantes de funcionarios del Banco de Inglaterra, la Reserva Federal (Powell), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Canadá (BoC) y el presidente Trump en la ONU.
- El dólar estadounidense se mantiene estable tras una corrección, el EUR/USD se sitúa cerca de 1,1800, el USD/JPY retrocede desde su media móvil de 200 días (147,8); las principales divisas se mueven en rangos estrechos. El franco suizo y el euro presentan el mejor rendimiento actualmente.
- El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio USD/CNY en 7,1057; según Commerzbank, el dólar podría, en teoría, debilitarse si Trump ganara el caso de la Corte Suprema contra Lisa Cook de la Reserva Federal.
- El oro extiende sus subidas al inicio de la sesión de hoy, subiendo un 0,18 %. Al mismo tiempo, el gas natural cae un 0,82 % y el petróleo WTI cae un 0,53 %.
- El sentimiento del mercado de criptomonedas es mixto. Bitcoin cae un 0,15%, mientras que Ethereum pierde un 0,14%.
