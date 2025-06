Resumen de materias primas – Petróleo, gas natural, oro, café (24.06.2025)

Petróleo

Repunte de precios: Los precios del petróleo se dispararon al inicio de la última semana de junio, impulsados por una fuerte escalada en Medio Oriente.

Tensiones entre EE. UU. e Irán: Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo contra infraestructura nuclear en Irán, lo que fue respondido con una amenaza iraní de bloquear el estrecho de Ormuz. No se tomaron medidas concretas al respecto.

Represalia iraní: Irán respondió con un ataque a bases militares estadounidenses en Qatar e Irak, lo que confirmó la gravedad del conflicto.

Alto el fuego frágil: Finalmente se alcanzó un acuerdo de alto el fuego, aunque se percibe como muy frágil. A pesar de señales de una posible ruptura, el presidente Trump declaró que Israel no lanzaría un ataque aéreo contra Irán, y el alto el fuego sigue en pie por el momento.

Riesgo en el estrecho de Ormuz: Uno de los factores clave de riesgo geopolítico fue el posible bloqueo del estrecho de Ormuz. Aunque Irán no logró ejecutar un bloqueo físico, sigue latente la posibilidad de ataques directos contra buques petroleros. En el pasado, Irán ha preferido desplegar fuerzas submarinas en vez de bloquear directamente.

Ruta comercial crucial: El estrecho de Ormuz representa el paso de aproximadamente 20 millones de barriles diarios (mbd) de crudo y otros productos, principalmente desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait. También canaliza cerca del 20 % de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL), principalmente desde Catar y los EAU.

Impacto en la oferta: Teóricamente, entre 6 y 7 millones de barriles diarios podrían ser desviados hacia otros puertos en Arabia Saudita y los EAU. No obstante, incluso una interrupción temporal del 10 % del suministro global podría generar un fuerte repunte de precios.

Demanda asiática: Los principales destinatarios de las materias primas energéticas de la región son países asiáticos, en particular China, India, Pakistán, Japón y Corea del Sur.

Fundamentos sólidos: Sin embargo, los fundamentos del mercado petrolero a corto plazo se mantienen sólidos. Las reservas de crudo estadounidense han caído significativamente, lo que refuerza las expectativas de una recuperación de la demanda global.

Las reservas de crudo en EE. UU. han caído a niveles cercanos a su mínimo de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las existencias de todos los productos derivados del petróleo también han disminuido drásticamente y se mantienen por debajo del promedio de cinco años y de los niveles registrados el año pasado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las existencias comparativas han caído notablemente, lo que justifica los precios relativamente elevados del petróleo. Sin embargo, en la actualidad, estos precios se encuentran significativamente por debajo de los niveles observados al cierre de la semana pasada, lo que podría sugerir una leve infravaloración. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El petróleo generó recientemente una señal de sobreventa, representada por una desviación de dos desviaciones estándar respecto al promedio de un año. Actualmente, el petróleo es barato, pero no extremadamente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Gas natural

Caída de precios: Los precios del gas natural han caído marcadamente en las últimas tres sesiones, justo antes del vencimiento de los contratos de futuros.

Curva plana: Actualmente, la curva se mantiene prácticamente plana hasta octubre, con una leve estructura en contango y un diferencial de apenas 12 centavos.

Expectativas de temperatura: La caída de precios se atribuye a previsiones de temperaturas más suaves. No obstante, el pronóstico a 6-10 días continúa indicando temperaturas significativamente superiores al promedio en la mayoría de los estados, lo que podría limitar los aumentos de inventarios a corto plazo.

Tendencias de demanda: Los datos más recientes muestran que el consumo de gas está siendo superior a lo habitual, lo cual podría implicar que los incrementos de inventarios a partir de ahora serán mínimos.

Crecimiento de inventarios: Sin embargo, en perspectiva, se observa un aumento de inventarios por encima del promedio de cinco años. Además, las exportaciones han disminuido en comparación con los primeros meses del año.

Hormuz y GNL: Cabe destacar que una parte considerable del volumen de buques metaneros transita por el estrecho de Ormuz. Catar y los Emiratos Árabes Unidos figuran entre los mayores exportadores mundiales de GNL.

Impacto del alto el fuego en precios: El alza inicial en los precios del gas TTF fue notablemente neutralizada tras alcanzarse el acuerdo de alto el fuego.

Preocupaciones de suministro en Europa: Un suministro global constante de gas es crucial para Europa, considerando que los niveles de almacenamiento son significativamente más bajos que el año pasado y en comparación con el promedio de cinco años. Actualmente, las instalaciones de almacenamiento están aproximadamente al 55 % de su capacidad.

Los precios del GNL aumentaron significativamente, pero en Europa se observa una clara caída tras la resolución del conflicto. Cabe destacar que, actualmente, los principales proveedores de GNL a Europa no son los países del Golfo Pérsico, sino Estados Unidos, países africanos y también Rusia. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las existencias comparativas han repuntado con fuerza en los últimos meses. No obstante, no se descarta que una demanda excesiva revierta esta tendencia. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La demanda de gas se encuentra en sus niveles más altos dentro del rango de los últimos cinco años, mientras que la producción es considerablemente inferior a la registrada hace apenas unas semanas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Demand is clearly recovering and is almost equal to supply. Theoretically, we should observe the peak of summer consumption in the near future, which should lead to a return of upward price pressure on gas. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Como se observa, los promedios de 5, 10 años y de largo plazo indican que un mínimo local debería establecerse en el corto plazo. Los precios del gas suelen repuntar durante el periodo estival.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las temperaturas en EE. UU. a finales de junio y principios de julio se prevé que sean significativamente superiores a lo normal. Fuente: NOAA

Oro

Corrección actual: El oro atraviesa su mayor corrección desde mayo, tras haber perforado primero la media móvil de 25 periodos y encontrarse ahora en prueba de la media móvil de 50 periodos.

Perspectiva sobre tasas de interés: La Reserva Federal indica que podría tardar aún varios meses en recortar las tasas de interés. No obstante, Michelle Bowman, de la Fed, sugiere que existe la posibilidad de un recorte en julio.

Declaración de Trump: Donald Trump sostiene que las tasas de interés son excesivamente altas y urge a la Fed a reducirlas.

Mayor asignación: Los fondos cotizados (ETF) y los inversores en futuros perciben mayor riesgo en el mercado y están incrementando su exposición al oro.

Caída de inventarios COMEX: Paralelamente, se observa una marcada disminución en los inventarios de oro del COMEX.

Consolidación estacional: El oro se encuentra actualmente muy cerca de finalizar su fase de consolidación estacional.

Los fondos cotizados (ETF) actualmente poseen la mayor cantidad de oro desde finales de 2023, tras haber comprado durante ocho jornadas consecutivas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inversores especulativos están aumentando sus posiciones largas no solo en Estados Unidos, sino también en China.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios de oro en el COMEX están cayendo, lo que podría indicar una menor percepción de riesgo por parte de los inversores.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El oro se encuentra potencialmente cerca de finalizar su fase de consolidación estacional.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El oro está poniendo a prueba la media móvil de 50 periodos, que ha funcionado como un soporte clave desde comienzos de este año. Además de este promedio, cabe destacar el nivel de soporte en el retroceso de Fibonacci del 23.6 % y el nivel de $3300 por onza.

Fuente: xStation5

Café

Retroceso sostenido: Los precios del café continúan su corrección, a pesar del repunte del lunes, vinculado a la incertidumbre en torno a las perspectivas de cosecha.

Preocupaciones por heladas en Brasil: En esta ocasión, las preocupaciones están relacionadas con heladas en Brasil que, desde 2021, iniciaron la actual tendencia alcista en el café y provocaron una reducción estructural en la producción del país.

Sensibilidad a la temperatura: El café es altamente vulnerable a las fluctuaciones térmicas. Las heladas durante el periodo de floración son el fenómeno climático más perjudicial para este cultivo.

Temporada de cosecha: Actualmente está en curso la temporada alta de cosecha de café en Brasil, la cual se extenderá hasta julio y agosto.

Perspectivas para el Robusta: No obstante, la caída en los precios del café se debe principalmente a la mejora en las expectativas de cosecha de café Robusta, especialmente en Asia.

Los precios del café Robusta han neutralizado la mayor parte de sus alzas desde comienzos de 2024.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las caídas estacionales en los precios del café suelen extenderse hasta finales de julio, coincidiendo con la temporada alta de cosecha. Posteriormente, sin embargo, suele observarse una recuperación. Las mayores alzas se registran a partir de noviembre, una vez finaliza el periodo de entrega, que va de agosto a octubre.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Recientemente, se ha registrado una reducción significativa en las posiciones largas sobre café.

Fuente: Bloomberg Finance LP