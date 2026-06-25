Resumen de mitad de sesión: los mercados repuntan tras los sólidos resultados de Micron (25.06.2026)

Tras la venta masiva del martes impulsada por el sector de semiconductores, el futuro del mercado alcista liderado por las empresas de inteligencia artificial comenzó a ponerse en duda. Por ello, la publicación de los resultados trimestrales de Micron, prevista para la noche del miércoles, adquirió una importancia especial.

El informe del gigante tecnológico superó unas expectativas que ya eran muy exigentes.

El beneficio por acción ajustado (EPS) alcanzó los 25,11 dólares . Este resultado no solo superó las previsiones ( 20,20 dólares ), sino que además fue más del doble de lo registrado apenas tres meses antes.

alcanzó los . Este resultado no solo superó las previsiones ( ), sino que además fue más del doble de lo registrado apenas tres meses antes. El crecimiento de los ingresos también fue sobresaliente. Alcanzaron los 23.900 millones de dólares en el segundo trimestre y los 41.500 millones de dólares en el tercer trimestre.

Estos datos son importantes no solo para las acciones de la compañía (que subían cerca de un 19% en el premercado), sino también para el conjunto del mercado, ya que siguen respaldando la narrativa sobre la rentabilidad de las grandes inversiones en inteligencia artificial.

Figura 1: Heatmap del Euro Stoxx 50 (25.06.2026)

Fuente: XTB Research, 25.06.2026

Empresas

No sorprende, por tanto, que dentro del Euro Stoxx 50, Infineon Technologies (+5,6%) y ASML Holding (+4,6%) registren las mayores ganancias de la jornada. Ambas compañías están estrechamente vinculadas a la fabricación de semiconductores avanzados y de equipos de fotolitografía, respectivamente.

Figura 2: Mayores ganancias y pérdidas del Euro Stoxx 50 (25.06.2026)



Fuente: XTB Research, 25.06.2026

Ambas empresas constituyen pilares fundamentales del sector tecnológico europeo, aunque desempeñan funciones diferentes y complementarias:

ASML Holding suministra las máquinas que permiten a los fabricantes de chips grabar patrones extremadamente pequeños sobre obleas de silicio. Es un monopolio en sistemas de litografía EUV , indispensables para fabricar procesadores modernos destinados a smartphones o sistemas de inteligencia artificial.

suministra las máquinas que permiten a los fabricantes de chips grabar patrones extremadamente pequeños sobre obleas de silicio. Es un monopolio en sistemas de , indispensables para fabricar procesadores modernos destinados a smartphones o sistemas de inteligencia artificial. Infineon Technologies se especializa en el diseño y fabricación de semiconductores. Es líder en electrónica de potencia, microcontroladores y sensores, componentes esenciales para la inteligencia de los vehículos eléctricos y la automatización industrial.

Indices

Gracias a la mejora del sentimiento impulsada por el sólido comportamiento del sector tecnológico, los principales índices bursátiles europeos avanzan con fuerza. El Euro Stoxx 50 sube un 0,8%, elevando su rentabilidad acumulada en 2026 hasta el 18,5%.

Figura 3: Dashboard del Euro Stoxx 50 (25.06.2026)



Fuente: XTB Research, 25.06.2026

También registran avances el:

DAX alemán (+1%)

CAC 40 francés (+0,7%)

FTSE 100 británico (+0,9%)

WIG20 polaco (+1,4%)

Los futuros estadounidenses también apuntan a una apertura positiva en Wall Street.

Geopolítica

Durante los últimos días, la geopolítica ha pasado a un segundo plano. Continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo y ambas partes disponen de plazo hasta el 21 de agosto. Sin embargo, la experiencia demuestra que los plazos fijados por el presidente Donald Trump suelen ser flexibles, por lo que el mercado no concede excesiva importancia a esa fecha.

Las noticias realmente relevantes siguen teniendo capacidad para generar alta volatilidad, aunque el listón para considerarlas un verdadero punto de inflexión es ahora mucho más alto que al inicio del conflicto. El mercado exige hechos concretos y sigue muy de cerca la normalización del tráfico por el Estrecho de Ormuz.

Materias primas

Ante la ausencia de nuevas tensiones geopolíticas, las principales materias primas energéticas continúan retrocediendo.

El Brent cae hasta los 73 dólares por barril .

cae hasta los . El WTI cotiza por debajo de los 70 dólares por barril.

Figura 4: Petróleo (D1) (29.10 - 25.06)



Fuente: xStation, 25.05.2026

Datos macroeconómicos

Ya se ha publicado el esperado dato de inflación PCE en Estados Unidos. No hubo grandes sorpresas y las expectativas sobre nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Fed apenas variaron.

Tanto el dato general como el subyacente coincidieron con las previsiones anuales:

PCE general: 4,1%

4,1% PCE subyacente: 3,4%

Figura 5: Inflación PCE en Estados Unidos (2006-2026)

Fuente: XTB Research, 25.06.2026

La única ligera sorpresa llegó en la lectura mensual, dentro del componente general, actualmente menos relevante.

PCE general: 0,4% (consenso: 0,5%)

0,4% (consenso: 0,5%) PCE subyacente: 0,3%

La atención del mercado se desplazó entonces hacia otros indicadores publicados simultáneamente.

Destacó especialmente la revisión del PIB del primer trimestre , que pasó del 1,6% al 2,1% anualizado .

, que pasó del . También sorprendió positivamente el crecimiento de los ingresos personales y del gasto del consumidor durante mayo, ambos con un avance mensual del 0,7%.

Figura 6: PIB y crecimiento económico de Estados Unidos (2000-2026)

Fuente: XTB Research, 25.06.2026

Divisas

Las elevadas expectativas depositadas por los inversores en el dato de inflación estadounidense no terminaron de cumplirse. La publicación no supuso un punto de inflexión y el debate sobre futuras subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal sigue abierto.

El EUR/USD, tras caer un 2,5% durante la última semana, permanece estable y cotiza alrededor de 1,135.

Figura 7: EUR/USD (H1) (02.06 - 25.06)



Fuente: xStation, 25.06.2026

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB