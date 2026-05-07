Los futuros del Stoxx Europe 600 suben más del 0,2%, con las acciones europeas extendiendo su impulso positivo tras los máximos históricos alcanzados en Wall Street, nuevos máximos en los mercados asiáticos y una fuerte caída de los precios del petróleo por debajo de los 100 dólares por barril, en medio de las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Las ventas minoristas en la eurozona disminuyeron un 0,1% intermensual, frente a las expectativas del mercado de un descenso del 0,3%; la lectura anterior se situó en -0,2%. En términos interanuales, las ventas minoristas aumentaron un 1,2%, en línea con las previsiones del consenso, aunque por debajo de la lectura anterior del 1,7%.

Los mercados globales también experimentan un dólar estadounidense más débil y menores rendimientos de los bonos, lo que impulsa las acciones, los metales preciosos y el Bitcoin. En Europa, el DAX alemán registra un rendimiento inferior al del mercado en general, con una caída de alrededor del 0,1%, a pesar del sentimiento generalmente positivo en la región.

Fuente: xStation5

Los resultados empresariales respaldan el optimismo en los mercados europeos

Qiagen reportó un beneficio por acción ajustado de 54 céntimos, en línea con las expectativas de los analistas.

Lottomatica generó ingresos de 600 millones de euros e indicó que espera que el EBITDA ajustado de 2026 se sitúe en el extremo superior de las previsiones previamente publicadas.

Tenaris registró ventas de 3.100 millones de dólares, superando las expectativas del mercado de 2.990 millones de dólares.

Endesa reportó un beneficio neto de 725 millones de euros, frente a las estimaciones de los analistas de 627,6 millones de euros.

Jeronimo Martins registró un EBITDA de 572 millones de euros, por encima de las previsiones de consenso de 560,6 millones de euros.

Banco Comercial Portugués reportó un beneficio neto de 305,8 millones de euros, significativamente superior a las expectativas de 283,4 millones de euros.

Elevada volatilidad en las bolsas europeas tras la publicación de resultados

Prosus subió cerca de un 3%, convirtiéndose en una de las empresas con mejor desempeño en el Stoxx Europe 600, mientras que Henkel avanzó aproximadamente un 2% tras reportar un crecimiento orgánico de ventas en el primer trimestre mejor de lo esperado.

CSG NV subió un 1,7% y BE Semiconductor Industries un 1,6%, impulsadas por el continuo optimismo en torno al sector de semiconductores; STMicroelectronics también registró ganancias, con un alza de alrededor del 1,4%.

Argenx subió un 1,5% tras reportar ventas de Vyvgart superiores a las expectativas de los analistas.

TUI y Lufthansa sumaron alrededor de un 1% cada una, respaldadas por la mejora del sentimiento en los sectores de viajes y aerolíneas ante la caída de los precios del petróleo.

Prysmian sube un 0,8% tras comentarios que sugieren un amplio margen de crecimiento impulsado por inversiones en centros de datos y la expansión en el mercado estadounidense.

RENK Group cae alrededor de un 1%, al igual que BP, Novo Nordisk, Voestalpine y Nokia, que también se vieron presionadas antes de la apertura de los mercados europeos.

Aumovio cae un 1,7% a pesar de registrar un EBIT ajustado de 106 millones de euros, frente a las expectativas de 93 millones, mientras que Siemens Healthineers descendió casi un 5% tras recortar su previsión de crecimiento de ventas comparables para el ejercicio completo.

SAP y OMV caen alrededor de un 1,1%, mientras que Andritz desciende un 1,3% tras la publicación de resultados mixtos.

Las empresas europeas siguen superando las expectativas del mercado.

Flutter Entertainment reportó ingresos de 4.300 millones de dólares, superando las expectativas del mercado de 4.240 millones de dólares.

AMS-Osram registró ingresos trimestrales de 796 millones de euros, frente a las estimaciones de consenso de 774,3 millones de euros.

Aker BP reportó un beneficio antes de impuestos de 2.720 millones de dólares, significativamente superior a las previsiones de 1.890 millones de dólares.

Avolta registró un crecimiento orgánico de ingresos del 4,7%, superando las expectativas de los analistas del 4,55%.

Sanoma reportó ingresos del segundo trimestre de 221,1 millones de euros, por encima de las estimaciones de consenso de 215 millones de euros.

Swiss Re obtuvo un beneficio neto del segundo trimestre de 1.510 millones de dólares, frente a las previsiones de 1.190 millones de dólares.

GN Store Nord mantuvo su previsión de crecimiento orgánico de ingresos para todo el año entre el 0% y el 6%, y su previsión de margen EBITA entre el 8% y el 9%, frente al 7,6% alcanzado en 2025. Siemens Healthineers redujo su previsión de crecimiento de ventas comparables para todo el año al 4,5%-5%, desde el rango anterior del 5%-6%, mientras que el mercado esperaba aproximadamente un 4,94%.

Nexi registró ingresos de 821,4 millones de euros en el primer trimestre, frente a las expectativas de 814,5 millones de euros.

Lanxess reportó ventas de 1.380 millones de euros en el primer trimestre, en comparación con las expectativas del mercado de 1.400 millones de euros.

Knorr-Bremse obtuvo un EBIT de 245 millones de euros en el primer trimestre, ligeramente por encima de las estimaciones de consenso de 244,8 millones de euros.

Pharming reportó ingresos trimestrales de 72,4 millones de dólares; el mercado comparó este resultado con los 79,1 millones de dólares alcanzados el año anterior.

Vonovia reportó un EBITDA ajustado de 711,6 millones de euros en el primer trimestre, por encima de las expectativas de los analistas de 701,9 millones de euros.

SAF-Holland registró un EBIT ajustado de 42,5 millones de euros en el primer trimestre, superando las previsiones de consenso de 41,6 millones de euros.

Zeek Pharma reportó una pérdida neta de 43,94 millones de coronas danesas en el primer trimestre, frente a las pérdidas esperadas de 68 millones de coronas danesas.

Wacker Neuson registró un EBIT de 41,5 millones de euros en el primer trimestre, superando significativamente las expectativas de los analistas, que se situaban en 12,1 millones de euros.

Solvay reportó un EBITA subyacente de 219 millones de euros en el primer trimestre, frente a las expectativas del mercado de 228 millones de euros.

Intrum reportó un EBIT ajustado de 50,1 millones de coronas suecas en el primer trimestre, muy por encima de las expectativas de 17 millones de coronas suecas.

FincoBank registró un beneficio neto de 162,2 millones de euros en el primer trimestre, frente a las previsiones de 158 millones de euros.

Veidekke reportó unos ingresos trimestrales de 965 millones de coronas noruegas, por encima de las expectativas de los analistas, que se situaban en 895 millones de coronas noruegas.

Legrand reportó un crecimiento orgánico de los ingresos del 9,3%, significativamente por encima de las expectativas del mercado, que se situaban en el 6,81%.

Davide Campari registró un crecimiento orgánico de los ingresos del 2,9%, mientras que los analistas esperaban un descenso del 5%; a pesar de los sólidos resultados, la cautela en las previsiones futuras provocó una fuerte caída en el precio de las acciones.