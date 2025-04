Resumen diario: Acciones y materias primas se tiñen de rojo, mientras el dólar estadounidense y las criptomonedas repuntan (04.04.2025)

La ola vendedora provocada por los aranceles de represalia no muestra señales de desaceleración, y los índices estadounidenses han caído a niveles no vistos desde el mini-crash de agosto de 2024. El S&P 500 ha registrado su peor desempeño en dos días desde marzo de 2020 (-5.4%), mientras que el Nasdaq (-5%), el Dow Jones Industrial Average (-4.3%) y el Russell 2000 (-5.7%) también han registrado caídas.

Los mercados europeos también cierran la semana con fuertes retrocesos. El DAX alemán cayó un -4.95%, el CAC 40 francés un -4.25% y el FTSE 100 británico un -4.95%.

China, sin iniciar negociaciones, anunció aranceles de represalia del 34% sobre todos los productos estadounidenses, con entrada en vigor el 10 de abril. Según Trump, “los chinos lo hicieron mal, entraron en pánico”.

El agravamiento de la guerra comercial entre China y EE. UU. ha intensificado las caídas en las acciones tecnológicas (NVIDIA: -7%, Tesla: -9%, Apple: -5.6%) y en grandes entidades financieras (JPMorgan Chase: -6.9%, Goldman Sachs: -6.7%, Bank of America: -7.5%).

Las consecuencias de los aranceles serán mayores de lo anticipado, incrementando el riesgo de una inflación más alta y un crecimiento económico más débil , según advirtió Jerome Powell en una conferencia en Virginia. No obstante, Powell subrayó que los cambios en la política monetaria requerirán mayor claridad en los datos económicos, por lo que la Reserva Federal mantendrá su enfoque de "esperar y ver".

Donald Trump extendió por 75 días el plazo para negociar la posible venta de TikTok a entidades estadounidenses. El expresidente ya había sugerido que esta operación podría utilizarse como herramienta de negociación para lograr una reducción de aranceles con China.

El cambio en las nóminas no agrícolas (NFP) en marzo superó las expectativas (228 mil frente a un pronóstico de 140 mil). Sin embargo, los datos ofrecen señales mixtas debido a una revisión considerable a la baja del dato previo (de 151 mil a 117 mil). La tasa de desempleo aumentó del 6.6% al 6.7%, como se esperaba.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense (índice DXY) se recupera de la reciente ola vendedora, apreciándose un 1% frente a la cesta de monedas del G10. Las divisas más depreciadas provienen de Oceanía (dólar australiano: -4.7%, dólar neozelandés: -3.64%) y la corona noruega (+4.11%). El franco suizo (+0.05%) resistió mejor las caídas, mientras que el yen japonés y el dólar canadiense perdieron cerca de un 0.8%. El euro también retrocedió un 0.9% frente al dólar ( EUR/USD: 1.095 ).

El mercado general de materias primas también retrocede. El oro cayó un 2.9% hasta los $3,023 por onza, la plata retrocedió un 7.2% hasta los $29.60 por onza. Los futuros del petróleo Brent y del WTI cayeron un 6.4% y 7.3% respectivamente, mientras que los contratos de gas natural cotizan con una caída del 7%.

Las principales criptomonedas experimentan pequeños repuntes. El Bitcoin subió un 2.65% hasta los $84,500 y Ethereum aumentó un 1.3% hasta los $1,822.

