Resumen diario: beneficios inciertos en Wall Street, ventas masivas en Europa y Bitcoin por debajo de los 100.000 📄

El sentimiento en Wall Street sigue siendo débil, y los índices luchan por recuperarse de las pronunciadas caídas de ayer. A pesar de los ligeros beneficios en la apertura de la sesión en efectivo, la mayoría de los beneficios ahora se han reducido. El S&P 500 y el Nasdaq 100 suben un 1,45% debido a las renovaciones de contratos durante la noche, pero los cambios de contratos al contado son mucho menores, del 0,35% y el 0,00%, respectivamente.

Accenture lidera los beneficios (+6,7%) en Wall Street después de los resultados del primer trimestre del año fiscal 2025 mejores de lo esperado. El beneficio neto de la empresa alcanzó casi 2.300 millones de dólares (frente a los 1.980 millones de dólares esperados) y sus previsiones para 2025 se elevaron, impulsadas por el crecimiento previsto de la demanda de soluciones de inteligencia artificial.

Tripadvisor sube un 8% tras anunciar la adquisición de Liberty TripAdvisor Holdings por 435 millones de dólares, con el objetivo de simplificar su estructura de capital mediante el pago de deudas, la emisión de acciones y los pagos en efectivo.

Los índices europeos cerraron en rojo: el DAX alemán (-1,35%), el CAC 40 francés (-1,22%), el FTSE 100 británico (-1,14%), el FTSE MIB italiano (-1,78%), el IBEX 35 español (-1,53%) y el SMI suizo (-1,93%).

En EE. UU., el crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2024 superó las expectativas (3,1% frente al 2,8% previsto, anteriormente 3%). La lectura del PIB estadounidense respalda la postura de la Fed y las declaraciones de Jerome Powell en la conferencia de ayer, destacando un crecimiento más fuerte de lo esperado y presiones inflacionarias subyacentes ligeramente más altas.

El índice manufacturero de Filadelfia de diciembre indica una disminución de la actividad manufacturera en la región, y el indicador de actividad actual sigue siendo negativo. A pesar de esto, las empresas informaron aumentos en el empleo y los precios.

Como se esperaba, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios en el 4,75%. Sin embargo, la división de votos es notable, ya que 6 miembros del MPC votaron a favor de mantener las tasas y 3 abogaron por un recorte, lo que indica una presión continua para las reducciones de tasas en el Reino Unido. La libra se debilitó después de la decisión.

La tasa de interés de Noruega también se mantuvo sin cambios en el 4,50%, en línea con las expectativas del mercado. La corona noruega se mantuvo estable.

Entre las monedas del G10, la corona sueca (SEK Spot: +0,95%) fue la que más se apreció, seguida de los dólares canadiense y australiano (cada uno subió ~0,5%). El dólar continuó su fortaleza (+0,3%), mientras que el yen japonés se debilitó bruscamente (-1,83%) después de que el Banco de Japón expresara incertidumbre sobre nuevas subidas de tasas.

El bitcoin cayó un 2,00%, cayendo por debajo de la barrera de los 100.000 dólares. La caída continúa a pesar de la fuerte liquidación de ayer tras la decisión de la Fed.

El Salvador firmó un acuerdo con el FMI, comprometiéndose a aplicar restricciones significativas a sus políticas a favor de las criptomonedas. El acuerdo incluye un préstamo de 1.400 millones de dólares.

