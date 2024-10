Resumen diario: Bitcoin alrededor de $69,000; oro y plata en nuevos máximos 🟢

Los índices estadounidenses terminan el día con ligeros beneficios debido a la falta de catalizadores para un movimiento alcista o bajista. La temporada de resultados para las empresas es muy moderada. Algunas empresas han sorprendido positivamente, pero también hay resultados por debajo de las expectativas. Como resultado, hoy observamos una volatilidad relativamente baja en el mercado. El Nasdaq-100 es el que más sube (+0,50%), hasta el nivel de 20.500 puntos, seguido del S&P 500 (+0,45%), volviendo a superar los 5.900 puntos, mientras que el Russell 2000 no muestra cambios significativos y se mantiene en torno a los 2.300 puntos. A las empresas chinas les está yendo relativamente bien hoy. Las acciones de empresas como Alibaba, Pinduoduo y JD.com están subiendo más del 2,5% después de que el establishment del Banco Popular de China sugiriera que las tasas de los préstamos en China se reducirían el lunes. En el propio Wall Street, las acciones de Netflix e Intuitive Surgical se están comportando muy bien. Ambas compañías informaron ayer después de la sesión de muy buenos resultados del tercer trimestre. Bostic, de la Reserva Federal, concedió una entrevista relativamente neutral y afirmó que la inflación caerá hasta el objetivo del 2,00% a finales de 2025. El banquero también cree que el tipo de interés natural al que la Reserva Federal debería aspirar está en el rango del 3,00-3,50%. Según el banquero, el mercado laboral sigue siendo muy fuerte y la inflación en EE.UU. sigue siendo alta. Los líderes de los beneficios de la sesión de hoy son los metales preciosos y Bitcoin. El oro alcanzó nuevos máximos históricos (+0,85% intradía), mientras que la plata cotiza en sus niveles más altos desde noviembre de 2012. Bitcoin cotiza por encima de los 68.500 dólares, acercándose a la barrera psicológica de los 69.000 dólares. La popular criptomoneda suma un 2,6% intradía. Waller, de la Reserva Federal, pronuncia un discurso sobre las finanzas descentralizadas y adopta una postura relativamente positiva hacia este mercado. Waller reconoce el valor añadido capaz de mejorar algunas áreas de las finanzas tradicionales.

