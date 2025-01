Resumen diario: Bitcoin cae por debajo de los $94K impulsando el pesimismo criptográfico, metales preciosos y materias primas energéticas en verde (09.01.2024)

NYSE y Nasdaq cerraron hoy debido a la conmemoración de la muerte del expresidente estadounidense Jimmy Carter.

Los mercados europeos terminaron la sesión de hoy con un optimismo mixto. El índice con mejor desempeño fue el FTSE 100 del Reino Unido (+0.8%). Se registraron beneficios moderados en el CAC40 de Francia (+0.5%), el SMI de Suiza (+0.4%) y el FTSE MIB de Italia (+0.6%). El índice amplio STOXX Europe 600 subió un 0.4%. El único índice europeo importante que terminó la sesión con un ligero descenso fue el DAX de Alemania, que perdió casi un 0.1%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cedieron parte de sus beneficios de ayer, situándose aproximadamente en el 4.685%. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subió al 2,567%, mientras que el de los japoneses aumentó un 0,45%, hasta el 1,184%.

Michelle Bowman, de la Reserva Federal, se refirió al recorte de las tasas de interés de diciembre como el "último" de la actual flexibilización monetaria que comenzó en septiembre. Según Bowman, los riesgos de inflación siguen siendo elevados.

En el mercado de divisas, entre las monedas del G10, la corona noruega y el yen japonés son las que mejor se comportaron, con un aumento de alrededor del 0,2%. El sentimiento más débil se observó en la libra esterlina, que cayó casi un 0,5%, y el dólar australiano, que se depreció un 0,3%.

El crecimiento de las ventas minoristas de la eurozona fue más débil de lo esperado. Las ventas interanuales aumentaron un 1,2% (previsión: 1,7%, anterior: 1,9%), mientras que el crecimiento mensual fue del 0,1% (previsión: 0,3%, anterior: -0,5%).

La producción industrial en Alemania repuntó considerablemente en diciembre, aumentando un 1,5% intermensual, frente al 0,5% esperado (anteriormente: -1%).

Las criptomonedas retroceden hoy: Bitcoin cae (-2,4%), Ethereum (-2,1%), Dogecoin (-6%), Chainlink (-3,9%) y Solana (-4,45%).

En el mercado de materias primas, el cacao registró importantes descensos, cayendo más del 2%, continuando su tendencia a la baja desde principios de este año. Los contratos de café también registraron pérdidas, cayendo un 0,7%.

Las materias primas energéticas terminaron la jornada en terreno positivo: el petróleo WTI subió un 1%, el crudo Brent subió un 1,1% y el gas natural aumentó un 2,5%.

En cuanto a los metales preciosos, la sesión de hoy fue relativamente tranquila. El oro continuó su tendencia alcista, subiendo un 0,3%, superando el nivel de 2.670 dólares. La plata se mantuvo ligeramente por encima de su último precio de cierre, los contratos de paladio ganaron un 0,5% y el platino subió más del 0,7%.

