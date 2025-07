Resumen diario: Bitcoin marca nuevo máximo histórico en 118 mil USD, el petróleo sube y el trigo cae un 2 %

Wall Street mostró señales de incertidumbre moderada durante la jornada. Aunque los principales índices siguen cerca de máximos históricos, la sesión fue cautelosa ante posibles cambios en política monetaria entre EE. UU. y la UE. El índice dólar subió cerca de un 0,25 %, mientras que el euro cayó un 0,11 %, ubicándose justo por debajo de 1,070.

El debilitamiento del dólar y un entorno de menor aversión al riesgo impulsaron a las criptomonedas. Los ETF de Bitcoin en EE. UU., en particular el IBIT de BlackRock, registraron ingresos por más de 1.000 millones de dólares, impulsando el precio del BTC. Otras criptomonedas como Ethereum y Cardano también mostraron alzas.

Más allá de los gigantes tecnológicos como Nvidia, Amazon y Alphabet—que siguen respaldando el desempeño del Nasdaq 100—las acciones de Levi Strauss subieron tras sólidos resultados del segundo trimestre, destacando el crecimiento en canales directos al consumidor y ventas de productos orgánicos.

Las fabricantes de drones, como AeroVironment y Kratos Defense, subieron con fuerza impulsadas por el renovado enfoque del Departamento de Defensa de EE. UU. en sistemas no tripulados, en línea con una estrategia militar más centrada en innovación tecnológica.

El dólar canadiense se fortaleció significativamente frente al dólar estadounidense tras conocerse datos de empleo mejores de lo esperado, lo que aumentó la probabilidad de un tono más restrictivo por parte del Banco de Canadá. Los mercados de swaps ahora descuentan con un 18 % de probabilidad una subida de tasas este mes, frente al 27 % previo al informe laboral.

El petróleo registró un alza de más del 2 % después de que la Comisión Europea propusiera reducir el tope al precio del crudo ruso, desde los actuales 60 dólares hasta un rango entre 50 y 60 dólares por barril, en el marco del 18.º paquete de sanciones del bloque. Aumentan las especulaciones sobre posibles sanciones adicionales por parte de Donald Trump.

Los metales preciosos cerraron con sólidas alzas, beneficiándose del entorno de incertidumbre global. La plata subió cerca de un 4 %, mientras que el oro avanzó un 1,5 %.

El informe mensual WASDE del USDA no generó una volatilidad significativa en los mercados agrícolas. La soya y el algodón cerraron con ligeras alzas tras datos de existencias algo superiores a lo esperado. Los futuros del trigo (WHEAT) continuaron cayendo, tras conocerse estimaciones más bajas de inventarios en 890 millones de bushels (vs. 896,5M estimado y 898M del mes anterior). El maíz subió casi un 2 % en la jornada, tras revertir una caída del 0,7 % antes del informe.

