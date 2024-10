Resumen diario: Bitcoin rebota; Gas Natural cae más del 5%

Para el mercado europeo, la sesión de hoy trajo beneficios en la mayoría de los índices. Tanto el CAC 40 francés, el DAX alemán, el IT40 italiano y el Stoxx Europe 600 registran hoy beneficios de casi el 0,9%. Las acciones de Apple caen de valor tras la publicación del "Apple Event", donde se presentaron los últimos productos de la compañía, junto con el clave iPhone 16. Sin embargo, fue después de su presentación cuando las acciones revirtieron los beneficios iniciales, lo que puede indicar que el nuevo teléfono no cumple con las expectativas de los inversores. Los índices estadounidenses están en la ola alcista. El S&P 500 sube alrededor del 1,1%, el Nasdaq 100 crece un 1,2% y el Dow Jones avanza más del 1,2%. Summit Therapeutics sube más del 57% tras la publicación de los resultados de la tercera fase del ensayo de un fármaco contra el cáncer de pulmón. Las acciones de las compañías de seguros están registrando una caída hoy después de que la administración Biden ampliara los requisitos para los planes de salud para incluir los problemas de salud mental. CVS Health ha bajado más del 2% hoy, mientras que Humana ha bajado más del 4%. Las acciones de Kering han caído hasta un 2,9% después de que los analistas de Barclays y RBC rebajaran la calificación de la compañía de lujo. Además, Barclays también rebajó su calificación de Burberry (-5,1%), reduciendo su perspectiva para todo el sector. Los analistas están adoptando una visión más cautelosa del sector, diciendo que la debilidad del lujo en el país es estructural, no solo cíclica. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han bajado al 3,7%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro alemán a 10 años también han bajado, actualmente en torno al 2,168%. El mayor aumento de los rendimientos se observa en el mercado de deuda japonés. Los rendimientos de los bonos del Tesoro japonés a 10 años subieron al 0,901%, un 5,5% más. Los futuros del cacao suben más del 4% hoy. Los futuros del café también suben, casi un 3,9%. Los metales preciosos están fuertes hoy. El oro sube un 0,2%, la plata un 1,2% y el paladio más del 3%. El gas natural ha bajado más del 5% hoy. Según Bloomberg, la trayectoria de la tormenta tropical Francine podría cortar los contratos federales que proporcionan unos 124.800 b/d de petróleo y 298,2 millones de cf/d de gas. La corona noruega es la moneda de peor rendimiento entre las del G10, con una caída de más del 1% frente a la cesta. La corona sueca (-0,6%) y el franco suizo (-0,6%) también se están depreciando. El dólar estadounidense es el que más gana (+0,3%). Estamos viendo un repunte significativo hoy en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin ha subido casi un 4% hoy y ha vuelto a superar los 56.000 dólares. Al mismo tiempo, el ethereum ha bajado un 2,7%.

