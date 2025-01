Resumen diario: Bitcoin sube 3,20%; el dólar estadounidense termina el año con fuerza💵

Los índices de EE. UU. están subiendo durante la última sesión de negociación del año. El apetito por el riesgo es ligeramente más notable después de la venta masiva navideña, con beneficios también en el mercado de criptomonedas. El índice S&P 500 sube un 0.40 %, el NASDAQ 100 ha subido un 0.45 %, y las empresas de pequeña capitalización en el índice Russell 2000 lideran con un aumento del 0.65 %.

Índice de precios de bienes raíces (interanual): actual: 4.5 %; pronóstico: 4.6 %; previo: 4.4 %. El índice de precios de bienes raíces de EE. UU. muestra un crecimiento ligeramente más lento de lo esperado. Los datos generaron un movimiento menor en el par EUR/USD.

El par USD/JPY inicialmente perdió algo de impulso alcista, bajando por debajo de la zona de los 158 yenes, dejando una brecha del 2.5 % desde los máximos locales registrados en julio. Sin embargo, en la última parte del día, el par recuperó sus pérdidas, subiendo nuevamente por encima de los 157.0000 JPY por USD.

Sangamo Therapeutics baja más del 54 % después de que Pfizer anunciara la terminación de su acuerdo de colaboración y licencia para el desarrollo de una nueva terapia genética para la hemofilia A. La decisión sorprendió tanto al mercado como a los analistas.

La sesión final de Forex del año está marcada por la fortaleza del dólar. El índice del dólar estadounidense sube un 0.11 %, mientras que el dólar neozelandés baja un -0.57 % y el dólar australiano baja un -0.37 % frente al dólar estadounidense. La excepción es el yen japonés, que ha subido un 0.05 % frente al dólar.

La mayoría de los metales preciosos están subiendo, liderados por el platino (+1.08 %), seguido del oro (+0.3 %) y el paladio (+0.22 %). Sin embargo, la plata permanece en territorio de corrección (-0.33 %).

El mercado de criptomonedas está experimentando un fuerte rebote después de las recientes ventas. El Bitcoin sube un 3.30 % a $95,700, y Ethereum ha subido un 2.30 % a $3,420. Aumentos similares se observan en altcoins.

El gas natural está sufriendo una corrección significativa (-4.4 %), mientras que el crudo Brent y WTI suben aproximadamente un 0.25 %.

