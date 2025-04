Resumen diario: Bitcoin sube un 5 %, mientras Wall Street intenta recuperarse hacia el cierre de la semana.📈

Los índices estadounidenses han recuperado sus pérdidas iniciales y se encaminan hacia el cierre de la sesión en terreno positivo (Nasdaq: +1,1 %, S&P 500: +1,2 %, Dow Jones: +1 %, Russell 2000: +0,35 %).

Las acciones de J.P. Morgan , el mayor banco de EE. UU., suben cerca de un 4 % tras la publicación de resultados. Las de BlackRock , el mayor gestor de activos del mundo, avanzan más de un 3 %. En el primer trimestre de 2025, los activos bajo gestión de BlackRock crecieron más de un 10 % interanual hasta los 11,58 billones de dólares . Wells Fargo también volvió a terreno positivo tras caer inicialmente un 4 % después de presentar resultados.

Trump tranquilizó a los CEOs de empresas estadounidenses al afirmar que un cambio en la política comercial está en marcha, según declaraciones de Charlie Gasparino para Fox Business en la red X.

Parte del optimismo del mercado también se atribuye a declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal. John Williams minimizó las preocupaciones sobre estanflación, mientras que Susan Collins señaló que “la Fed está preparada para ayudar a estabilizar el mercado”.

El índice de precios al productor (IPP) de marzo en EE. UU. mostró una caída mensual del 0,4 %, superior a la esperada (-0,2 %), mientras que el IPP subyacente también sorprendió a la baja. En términos interanuales, el IPP creció un 2,7 %, por debajo del 3,4 % previsto.

La confianza del consumidor , medida por la Universidad de Míchigan, cayó más de lo previsto, alcanzando su nivel más bajo desde 2022. Las expectativas de inflación superaron las previsiones: 6,7 % a un año y 4,4 % a cinco/diez años. En ambos casos, el mercado esperaba cifras más moderadas.

El PIB del Reino Unido en febrero superó las expectativas (1,4 % frente al 0,9 % previsto), impulsando la libra esterlina.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se debilita frente a todas las monedas del G10 (índice DXY: -0,8 %) ante ventas masivas de bonos del Tesoro a largo plazo.

El dólar neozelandés lidera las subidas (NZD/USD: +1,25 %), el EUR/USD sube a 1,311 (+1 %) y el franco suizo avanza un 0,7 % frente al dólar.

En criptomonedas , se observa un optimismo generalizado. Bitcoin sube un 5 % hasta acercarse a los 84.000 dólares , impulsado por el apetito por activos de riesgo. Ethereum sube un 3,4 % a 1.582 dólares. También se registran alzas en futuros de Chainlink (+5,7 %), Dogecoin (+4 %) y Solana (+8 %). El alza en Bitcoin podría reflejar su renovado papel como cobertura frente al dólar y activo de diversificación, similar al oro, a pesar de la incertidumbre en Wall Street.

El oro retrocede ligeramente desde máximos históricos, a medida que el sentimiento de mercado sugiere un repunte a corto plazo en activos de mayor riesgo. No obstante, el oro aún registra una ganancia intradía del 1 %.

En la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) , los futuros de trigo suben cerca de un 3 % por preocupaciones sobre la sequía en EE. UU. y condiciones climáticas desfavorables en Rusia, que podrían limitar las exportaciones.

Estados Unidos reanuda la segunda ronda de negociaciones sobre un acuerdo de minerales con Ucrania. La delegación ucraniana llegó hoy a Washington. Según The New York Times, el acuerdo podría ser presentado por Trump como argumento político para reanudar el apoyo a Kiev.

