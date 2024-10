Resumen diario: Bitcoin supera los 65.000 dólares; la plata limita las ganancias iniciales

Los índices estadounidenses registran una sesión ligeramente alcista hoy. El índice S&P 500 sube alrededor de un 0,3%, el Nasdaq 100 gana un 0,4%, el Dow Jones cotiza un 0,6% más y el Russell 2000 sube casi un 0,7%.

Micron registró un aumento de más del 13% después de sus sólidos resultados. La compañía se benefició de una mayor demanda de los centros de datos, lo que elevó sus previsiones y reavivó el tema del auge de la IA entre los inversores.

Accenture también mostró resultados más fuertes de lo esperado, que superó el consenso del mercado tanto en los ingresos como en las previsiones del 1T25. Como resultado, la compañía está ganando casi un 5% hoy.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene la intención de iniciar una investigación sobre Super Micro Computer (SMCI.US) por presuntas violaciones contables. Las acciones de la compañía están perdiendo actualmente un 14%.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se mantienen por encima del nivel del 3,79%, subiendo hoy hasta el 3,7963%. Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años también están subiendo, ganando 0,8 puntos básicos hasta el 2,18%.

Los mercados europeos cerraron la jornada de hoy con una marcada subida. El DAX alemán ganó un 1,59% en el día, mientras que el CAC40 francés añadió un 2,33% y el FTSE100 británico un 0,2%.

En Europa, el sector más importante hoy fue el de la moda y el lujo, donde las acciones de empresas como LVMH, Hermes y Kering ganaron casi un 10%.

Entre las monedas del G10, las mayores alzas se vieron en el dólar australiano (+1,07%) y el dólar neozelandés (+1%). El yen japonés, el dólar canadiense y el dólar estadounidense se mantienen en niveles similares a los precios de cierre de ayer.

Los inventarios de gas de EE. UU. aumentaron menos de lo esperado en 47 mil millones de pies cúbicos frente a los 52 mil millones de pies cúbicos pronosticados, según datos de la EIA. A pesar de los inventarios más bajos, el Gas Natural está cayendo más del 3%.

Los metales preciosos continúan su racha alcista, alcanzando nuevos máximos. En el caso del oro, notamos hoy aumentos de más del 0,5%, que con su rango empujaron al lingote por encima de los $ 2675 por onza. En el caso de la plata, la escala de apreciación es aún mayor, ya que alcanza el 0,85%. Vale la pena mencionar, sin embargo, que gran parte del alza de la plata ya se ha borrado.

Las criptomonedas están extendiendo la racha alcista impulsada por la postura moderada de la Fed sobre la política monetaria en los EE. UU. Bitcoin agregó más del 2,9% hoy y se disparó a los niveles más altos vistos desde principios de agosto de este año.

