Resumen diario: Comienza la era Trump 2.0. Se avecinan grandes cambios (20.01.2025)

Hoy en los EE. UU., Donald Trump fue investido como el 47.º presidente de los Estados Unidos. Hoy también es el Día de Martin Luther King Jr., por lo que no hubo sesión en efectivo en Wall Street.

Sin embargo, los contratos de futuros estuvieron activos durante la sesión de hoy. El índice S&P 500 subió un 0,36 %, mientras que el Nasdaq 100 aumentó un 0,37 %. En Europa, el DAX alemán creció un 0,39 % y el índice polaco WIG20 subió un 0,52 %.

Antes de la investidura de Trump como presidente, The Wall Street Journal informó que no se introducirían nuevos aranceles importantes en los primeros días de su presidencia. Los mercados reaccionaron con fuerza a esta noticia: el dólar perdió valor, el S&P 500 subió y el petróleo comenzó a caer.

Durante su discurso, Donald Trump anunció un estado de emergencia en la frontera con México. Trump se centró principalmente en temas de inmigración y en los asuntos previamente abordados durante su campaña y después de ganar las elecciones presidenciales.

El par euro/dólar subió hasta un 1,5 %, alcanzando el nivel de 1,04.

El dólar estadounidense perdió un 1 % frente al peso mexicano durante el día, aunque mostró cierta estabilidad tras comentarios relacionados con la frontera.

En su discurso, Trump destacó su enfoque en el aumento de la producción de petróleo y gas en EE. UU., a través de nuevos permisos y apoyo al sector de extracción. El crudo cayó más de un 1 % durante el día, aunque las mayores caídas comenzaron antes de su investidura.

Los precios del gas natural disminuyeron un 2 %, debido a una combinación de factores climáticos y la caída del petróleo.

Los metales preciosos tuvieron un desempeño mixto: el paladio y el platino registraron caídas del 0,2 % y el 1,15 %, respectivamente, mientras que el oro subió un 0,2 % y la plata un 0,55 %.

Las criptomonedas experimentaron alta volatilidad durante la investidura presidencial de Trump. Bitcoin alcanzó un máximo histórico antes de caer ligeramente, estabilizándose cerca de un promedio móvil de cinco días.

Las tasas de interés en China se mantuvieron sin cambios (tasa a un año: 3,1 %, tasa a cinco años: 3,6 %).

El índice de precios al productor (IPP) de Alemania para diciembre estuvo por debajo de las expectativas (0,8 % interanual, frente al pronóstico de 1,1 % y al dato previo de 0,1 %).

