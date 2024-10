Resumen diario: datos estelares del mercado laboral estadounidense

Los índices estadounidenses están experimentando hoy una importante presión alcista, que compensa una parte de las caídas del comienzo de la semana. El S&P 500 está ahora a solo un 0,6 % de su máximo histórico.

El S&P 500 ha subido un 0,7 % hoy, el Nasdaq-100 ha subido un 1,0 % y el Russell 2000 ha subido más del 1,5 %.

Los gigantes tecnológicos como Amazon y Tesla han experimentado beneficios especialmente fuertes. Vale la pena señalar que la temporada de resultados en Wall Street comienza la semana que viene, con expectativas que apuntan a resultados sólidos.

La Unión Europea ha decidido imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Las tasas arancelarias varían según el fabricante y van del 7,8 % al 35,3 %. Tesla, que sigue siendo uno de los vehículos eléctricos más populares en China, tiene las tarifas más bajas del 7,8 %.

Las acciones de las aerolíneas han subido hoy tras las noticias de la posible insolvencia de Spirit Airlines. El 21 de octubre vence el plazo de refinanciación de la deuda de la compañía y, si no llega a un acuerdo con los acreedores, podría verse obligada a recurrir al procedimiento de quiebra del Capítulo 11. Las acciones de Spirit Airlines se desplomaron hoy casi un 27%. JetBlue, el principal competidor de Spirit Airlines, subió más del 15%.

Los buenos datos del mercado laboral estadounidense también ayudaron a los índices europeos a cerrar en verde. El DAX subió hoy un 0,6%, el CAC 40 subió un 0,85%, el Stoxx Europe 600 subió un 0,4% y el FTSE MIB italiano registró un avance del 1,3%.

Tras los rumores de una posible adquisición por parte de Tencent y la familia Guillemot, Ubisoft subió hoy más del 33%. La compañía ha recuperado así casi la mitad de sus pérdidas de septiembre.

Los datos del mercado laboral estadounidense superaron con creces las expectativas. Las nóminas no agrícolas alcanzaron los 254.000, frente a las 150.000 previstas. La tasa de desempleo cayó al 4,1%, mientras que el crecimiento de los salarios se aceleró al 4,0%.

En respuesta a estos datos, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos en su reunión de noviembre ha caído por debajo del 10%, por debajo de una estimación anterior del 33%.

En reacción a las menores expectativas de recortes de las tasas de interés, los rendimientos de los bonos han aumentado. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido al 3,97% (el más alto desde principios de agosto de este año), mientras que los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años han aumentado al 2,2% (+6,6 puntos básicos).

Más allá de los fuertes beneficios en Wall Street, estamos viendo un fortalecimiento del dólar estadounidense. El par EUR-USD ha caído por debajo de 1,10, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de agosto.

Es probable que el oro registre su primera caída semanal en cuatro semanas, a pesar de los mayores riesgos relacionados con la situación en Oriente Medio.

El mundo se está preparando para un posible ataque israelí a la infraestructura petrolera en Irán. Aunque Irán exporta solo el 1,5% del suministro mundial, controla el estrecho de Ormuz, por el que pasa diariamente más del 20% del suministro mundial de petróleo, principalmente de Arabia Saudita. El petróleo Brent ha subido más del 2% y se acerca al nivel de 80 dólares por barril. El petróleo ha subido un 10% esta semana

Los índices asiáticos han vuelto a crecer. El Shanghai Composite subió casi un 3%, mientras que el Nikkei 225 subió un 2,5%. La semana que viene, China vuelve al mercado después de las vacaciones de la Semana Dorada.

El bitcoin se está recuperando y aumentando más del 2% hoy, superando el nivel de 62.000 dólares, a pesar del importante fortalecimiento del dólar estadounidense.

