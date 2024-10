Resumen diario: El CAFÉ alcanza nuevos máximos, el ALUMINIO sube más del 1,6% en medio de las preocupaciones por el suministro de metales

Los índices estadounidenses están teniendo una sesión mixta hoy. El S&P 500 se mantiene cerca del precio de apertura de la sesión anterior, el Dow Jones sube un 0,4%, el Nasdaq 100 cae casi un 0,6% y el Russell 2000 continúa con sus beneficios del 0,3%. Las crecientes preocupaciones sobre la demanda de nuevos iPhones están haciendo que el precio de las acciones de Apple caiga casi un 3% hoy. Junto con la compañía, sus proveedores están retrocediendo hoy, incluidos Broadcom (-2,6%), Skyworks (-6,3%), Qorvo (-7%) y Cirrus Logic (-6,2%). Intel está repuntando casi un 4% hoy tras la noticia de que la compañía ha recibido una subvención por valor de unos 3.500 millones de dólares para producir semiconductores para el Pentágono. Europa estuvo dominada por ligeras caídas hoy. El DAX de Alemania cayó un 0,35%, el CAC 40 de Francia alrededor de un 0,2%, el IT40 de Italia cerró cerca de su precio de cierre anterior y el Stoxx Europe 600 bajó alrededor de un 0,2%. A medida que la Fed se acerca a un posible recorte de las tasas de interés, los rendimientos de los bonos estadounidenses están cayendo. Los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron al 3,6%, el nivel más bajo desde mediados de 2023. Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años también registraron descensos, cayendo al 2,1% (-0,026 p.p.). El índice industrial Empire State de Nueva York se volvió positivo por primera vez desde noviembre de 2023. La lectura apuntaba a 11,5 (frente a las previsiones: -4 y los valores de agosto: -4,7). El precio de los contratos de café alcanzó hoy el nivel de 260 dólares, rompiendo los máximos de 2022 y registrando el valor más alto en más de 13 años. Ante las preocupaciones por las cosechas, el riesgo de huracanes y las previsiones de menor producción, los contratos de ALGODÓN siguen subiendo y hoy han aumentado más de un 4%. Entre otras materias primas agrícolas, también se han visto grandes avances en los contratos de cacao (+1,3%), mientras que el trigo ha bajado un -2,3%. El accidente en la refinería de alúmina de Vandeta en la India ha ejercido más presión sobre la oferta de aluminio. Como resultado, los contratos del metal han subido un 1,6% hoy. Los precios del petróleo están subiendo en la sesión de hoy a pesar de los débiles datos económicos de China. Los precios del crudo siguen bajo presión por las limitaciones de oferta del Golfo de México y Libia. El PETRÓLEO ha subido casi un 1% hoy y el OIL.WTI ha subido un 1,4%. El Gas Natural ha subido más de un 3% hoy, superando el nivel de 2,38 dólares y estableciendo así el valor más alto desde julio de este año. Entre las monedas del G10, la libra esterlina (+0,6%) y el dólar australiano (+0,6%). El dólar neozelandés (+0,5%) y la corona noruega (+0,5%) son las que mejor se comportan. Sin embargo, el dólar estadounidense está cayendo (-0,4%). El sentimiento débil persiste en el mercado de criptomonedas. Bitcoin está retrocediendo un 3,3% y está probando los 57.700 dólares. Ethereum también ha bajado más del 3%.

