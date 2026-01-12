Leer más
15:55 · 12 de enero de 2026

Resumen Diario: El Conflicto con la Reserva Federal no Detiene a Wall Street📈

  • Esta semana marca el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos.

  • Tras el sentimiento negativo inicial y las reacciones nerviosas vinculadas a la polémica en torno al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Wall Street intenta dejar atrás el episodio. Los índices lograron recuperar parte de las pérdidas: el S&P 500 sube cerca de 0,1%, el Nasdaq avanza 0,4%, mientras que el Dow Jones se mantiene prácticamente sin cambios frente al cierre previo.

  • Los mercados europeos cerraron mayoritariamente en terreno positivo. El DAX alemán subió 0,5%, el FTSE 100 del Reino Unido avanzó algo más de 0,1%, en línea con el IBEX 35 español, mientras que el AEX neerlandés ganó más de 0,5%. El CAC 40 francés finalizó la sesión levemente a la baja.

  • El principal foco del día es la apertura de un nuevo frente en el conflicto entre Jerome Powell y la administración estadounidense. El Departamento de Justicia inició una investigación relacionada con el costoso proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal.

  • En el mercado de divisas, el dólar se debilitó con fuerza frente a otras monedas debido a la tensión política. El EUR/USD sube alrededor de 0,3%, mientras que el GBP/USD avanza cerca de 0,5%.

  • En el mercado de materias primas, continúa la ola de alzas. El oro sube más de 2%, superando los USD 4.600 por onza. La plata avanza aún más, con un alza superior a 6,5%, alcanzando los USD 85 por onza. El paladio sube más de 2%, en torno a USD 1.800, mientras que el platino avanza más de 3%, probando el nivel de USD 2.340.

  • En el mercado de criptomonedas, se observa un tono positivo. Bitcoin sube cerca de 1,5%, acercándose a los USD 92.000, mientras que Ethereum avanza solo 0,3%, cotizando en torno a los USD 3.110.

  • En el sector energético, el gas natural lidera las subidas, con un alza superior a 7,5%. El Brent avanza 0,7% y el WTI sube 0,5%.

______

15 de enero de 2026, 18:00

IPSA corrige y cierra bajo 11.100 puntos tras toma de utilidades
15 de enero de 2026, 17:29

Bitcoin retrocede bajo los USD 97.000 tras freno legislativo en EE. UU. y toma de ganancias
15 de enero de 2026, 17:10

Resultados Morgan Stanley 4T: banca de inversión y gestión patrimonial lideran el trimestre
15 de enero de 2026, 16:46

Resumen diario: Wall Street sube, el petróleo cae 🗽 ¿Está un dólar más fuerte presionando a Bitcoin? (15.01.2026)

