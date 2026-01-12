Resumen Diario: El Conflicto con la Reserva Federal no Detiene a Wall Street📈

-
Esta semana marca el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos.
Tras el sentimiento negativo inicial y las reacciones nerviosas vinculadas a la polémica en torno al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Wall Street intenta dejar atrás el episodio. Los índices lograron recuperar parte de las pérdidas: el S&P 500 sube cerca de 0,1%, el Nasdaq avanza 0,4%, mientras que el Dow Jones se mantiene prácticamente sin cambios frente al cierre previo.
Los mercados europeos cerraron mayoritariamente en terreno positivo. El DAX alemán subió 0,5%, el FTSE 100 del Reino Unido avanzó algo más de 0,1%, en línea con el IBEX 35 español, mientras que el AEX neerlandés ganó más de 0,5%. El CAC 40 francés finalizó la sesión levemente a la baja.
El principal foco del día es la apertura de un nuevo frente en el conflicto entre Jerome Powell y la administración estadounidense. El Departamento de Justicia inició una investigación relacionada con el costoso proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal.
En el mercado de divisas, el dólar se debilitó con fuerza frente a otras monedas debido a la tensión política. El EUR/USD sube alrededor de 0,3%, mientras que el GBP/USD avanza cerca de 0,5%.
En el mercado de materias primas, continúa la ola de alzas. El oro sube más de 2%, superando los USD 4.600 por onza. La plata avanza aún más, con un alza superior a 6,5%, alcanzando los USD 85 por onza. El paladio sube más de 2%, en torno a USD 1.800, mientras que el platino avanza más de 3%, probando el nivel de USD 2.340.
En el mercado de criptomonedas, se observa un tono positivo. Bitcoin sube cerca de 1,5%, acercándose a los USD 92.000, mientras que Ethereum avanza solo 0,3%, cotizando en torno a los USD 3.110.
En el sector energético, el gas natural lidera las subidas, con un alza superior a 7,5%. El Brent avanza 0,7% y el WTI sube 0,5%.
