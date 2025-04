Resumen diario: El dólar cae junto con la renta variable estadounidense, mientras el oro supera a todos (16.04.2025)

Las acciones estadounidenses y el dólar registraron caídas hoy debido al aumento de tensiones relacionadas con aranceles a los semiconductores. El Nasdaq cae actualmente un 2,07 %, mientras que el S&P 500 ha perdido un 1,3 %.

Las preocupaciones sobre las cadenas de suministro y los costos regulatorios provocaron una venta masiva en las principales tecnológicas ( Nvidia : -7,8 %, AMD : -7,6 %, ASML : -6 %, Apple : -2,9 %).

El sentimiento en Europa fue mixto. Las bolsas de Londres ( FTSE 100 : +0,3 %), Milán ( FTSE MIB : +0,6 %), Madrid ( IBEX 35 : +0,5 %) y Fráncfort ( DAX : +0,27 %) registraron alzas. No obstante, se observaron ligeras caídas en París ( CAC 40 : -0,07 %) y Zúrich ( SMI : -0,1 %).

El Banco de Canadá (BoC) mantuvo la tasa de interés principal sin cambios en 2,75 %, como se esperaba. El dólar canadiense se fortaleció frente al dólar estadounidense tras la decisión. Autoridades del BoC señalaron que los cambios significativos en la política comercial de EE. UU. han incrementado la incertidumbre, reducido las perspectivas de crecimiento y elevado las expectativas de inflación.

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack , abogó por mantener las tasas de interés en EE. UU. en su nivel actual.

Powell : “No habrá un mercado laboral sólido sin estabilidad de precios.” El presidente de la Fed respaldó las preocupaciones de Hammack sobre los riesgos duales del mandato. También afirmó que el banco central está bien posicionado para esperar mayor claridad sobre las condiciones económicas.

En el mercado de divisas, el dólar sigue siendo el mayor perdedor ( Índice Dólar : -0,65 %), cotizando en su nivel más bajo desde abril de 2022. Las divisas escandinavas son las que más suben ( USD/NOK : -0,7 %; USD/SEK : -1,15 %) junto con el EUR/USD (+0,8 % hasta 1,1371). También hay flujos hacia activos refugio, como el franco suizo ( USD/CHF : -0,9 %) y el yen ( USD/JPY : -0,4 %). La libra esterlina se mantiene estable.

La creciente incertidumbre está impulsando el precio del oro , que sube un 3 % y marca nuevos máximos históricos.

El petróleo Brent y WTI suben aproximadamente un 2,05 % tras una disminución notable en los inventarios según el DOE (0,515 millones, anteriormente: 2,553 millones) y el aumento de expectativas sobre el fin de la guerra comercial entre China y EE. UU. No obstante, los futuros del gas natural retroceden (-2,5 %).

También se observa buen ánimo en el mercado de criptomonedas. Bitcoin sube un 1,3 % a 85.000 USD, Ethereum avanza un 0,2 % a 1.597 USD. En contraste, los contratos de Dogecoin (-0,85 %), Chainlink (-0,6 %) y Ripple (-0,9 %) cotizan en rojo.

