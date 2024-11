Resumen diario: El dólar presiona al oro, pero no detiene a Wall Street🗽El bitcoin alcanza nuevos máximos históricos

La inflación del IPC de EE. UU. en octubre subió al 2,6 % interanual, en línea con las expectativas, mientras que la inflación básica se mantuvo en el 3,3 % interanual. La falta de sorpresas inflacionarias aumentó las expectativas de recortes de las tasas de interés

Sin embargo, esto no perjudicó al dólar estadounidense. El EUR-USD cotiza a 1,055, su nivel más bajo desde octubre de 2023. Wall Street continuó con sus beneficios, aunque en niveles moderados, con caídas en Europa.

Donald Trump reconoció oficialmente hoy que Elon Musk se hará cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Si bien no está destinado a ser un cargo oficial del gobierno, se espera que Musk asesore a la administración y a Trump sobre los recortes de gastos. Musk tiene un ambicioso plan para reducir el gasto en 2 billones de dólares, lo que parece un plan ambicioso con el gasto actual cercano a los 7 billones de dólares

La fortaleza del dólar está ejerciendo presión sobre el mercado de metales preciosos, con el oro retrocediendo otro 0,6% hoy y la plata probando el área de los 30,5 dólares la onza. El paladio y el platino están perdiendo más del 1%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron más de 2 puntos básicos hoy, a 4,45%

Las declaraciones de los miembros de la Fed Kashkari, Logan, Musalem y Schmid indican que la Reserva Federal está ganando confianza en que la inflación caerá al objetivo. Sin embargo, en opinión de Logan, las tasas de interés actuales están cerca de una tasa neutral para la economía, lo que muestra cierta divergencia con las creencias de algunos miembros, lo que sugiere que las tasas de la Fed se mantendrán en niveles restrictivos

Todos los miembros de la Fed expresaron confianza en las condiciones sólidas entre las empresas y el consumo de Estados Unidos. Sin embargo, siguen siendo cautelosos a la hora de evaluar las condiciones del mercado laboral, y la mayoría sugiere que las condiciones se han enfriado notablemente, y la Fed se inclinará a "reaccionar" si ve una mayor debilidad en los datos

Las acciones del fabricante de vacunas mRNA suben más del 5% hoy; la compañía está buscando adquirir Biotheus de China para expandir su cartera de productos en terapias contra el cáncer; se espera que la adquisición cueste 800 millones de dólares y se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2025 (BNT327)

Las acciones de Siemens Energy subieron casi un 19% hoy, tras los resultados del trimestre pasado; la compañía informó de pedidos récord y elevó las previsiones; las acciones de Siemens son el componente más fuerte del DAX este año; han subido un 290% en lo que va de año

Las materias primas energéticas están subiendo; El petróleo crudo Brent y WTI suben más del 1%, y los contratos de gas natural aumentan más del 3%, superando el nivel psicológico de $3 por MMBtu

Los futuros del cacao subieron más del 3% hoy, ya que los operadores se preocupan por el impacto de las fuertes lluvias en África, antes de la temporada alta de cosecha en diciembre. Las lluvias aumentan el riesgo de enfermedades de los árboles y moho, lo que limita la oferta. Las existencias de cacao en los puertos de Nueva York siguen siendo las más bajas desde 2005

Los productos básicos agrícolas están cayendo, presionados por un dólar fuerte; se ven descensos particularmente en los futuros del trigo, donde se suma presión adicional por la perspectiva de precipitaciones en Rusia y la mejora de las calificaciones de los cultivos en los EE. UU.; EL TRIGO cae un 1,5%

Las criptomonedas han tenido otro día muy exitoso. Bitcoin registró un máximo histórico cerca de $92.5K, en una ola de crecientes entradas a ETF y perspectivas de apoyo de la industria por parte de la nueva administración de Donald Trump

Después de la sesión estadounidense, el proveedor de infraestructura de centros de datos Cisco Systems informará sus resultados;

